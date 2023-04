Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că au fost demarate lucrările de reabilitare energetică a unor blocuri din Suceava prin programul guvernamental. Primarul a precizat că s-a început cu blocul de pe strada Putnei din Burdujeni. Avem nouă blocuri care au fost aprobate pentru a fi reabilitate energetic prin programul guvernamental însă deocamdată doar patru au fost adjudecate la licitații. Toate cele patru sunt în cartierul Burdujeni. Pentru celelalte vom relua licitațiile”, a spus Lungu. De menționat că 60% din cheltuieli sunt suportate de Guvern, 30% de Primărie și 10% de asociațiile de proprietari.

