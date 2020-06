Muzeul Național al Bucovinei a transmis că au fost desemnați cîștigătorii celei de-a XXIV-a ediții a expoziției-concurs de desene „Vis de copil în casa bunicilor”. Actuala ediție a avut loc în mediul on-line, iar tema a fost: „…bunica, după obiceiul ei, ne-a dat cojocul și cămașa jos, a pus un blid cu mîncare… ne-a culcat lângă cuptor și ne-a învălit cu țolul”. „Dacă pînă în acest an, concursul se adresa exclusiv copiilor din județul Suceava, aducerea concursului în spațiul on-line a făcut ca participarea să „explodeze” la nivel național și chiar să atragă și copii din Republica Moldova”, a comunicat instituția muzeală suceveană. În total, s-au trimis 131 de desene. Numele cîștigătorilor sînt postate în ordine alfabetică, pe județe, pe contul de Facebook al Muzeului Satului Bucovinean. Tot acolo pot fi văzute și desenele copiilor.

