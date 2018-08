Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că a ajuns în faza finală a procedurii de atribuire a acordului-cadru de lucrări având ca obiect Varianta de Ocolire a municipiului Suceava. Procedura de atribuire s-a derulat prin licitație deschisă online, la care au fost înscriși trei participanți. În cele din urmă, contractul a fost atribuit asocierii formate din S.C. Atotehnorom S.R.L. (lider), S.C. Operational Autoleasing S.R.L., S.C. OPR Asfalt S.R.L., Obras Publicas Y Regadios S.A., S.C. Florconstruct S.R.L. și S.C. Calcarul S.R.L., criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț. Procedura poate fi contestată în termen de 10 zile de la data atribuirii acordului-cadru, respectiv de la data de 10 august 2018.

Lucrările la șoseaua de centură a Sucevei au fost sistate ca urmare a rezilierii contractelor în data de 15 septembrie 2014, motivat de inactivitatea constructorului, S.C.C.F. IAȘI S.A., în vederea stabilirii restului de executat și a evaluării stării lucrărilor fiind necesară elaborarea unor noi expertize tehnice.

În ceea ce privește durata de execuție a lucrărilor, aceasta este de nouă luni de la emiterea ordinului de începere a acestora.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating