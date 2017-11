În perioada 16 Octombrie – 16 Noiembrie 2017, grupul de inițiativă „Rădăuțiul civic” a organizat în premieră națională un concurs adresat elevilor de liceu din Rădăuți pasionați de noile tehnologii pentru crearea unei aplicații mobile Android a municipiului, denumită „e-Rădăuți”.

La concurs au fost înscrise nouă echipe de la două dintre cele trei licee din Rădăuți, respectiv Colegiul Tehnic Rădăuți și Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. Fiecare echipă a lucrat sub îndrumarea a doi mentori, unul tehnic (Dinu Piscuc) și unul managerial (Paul Coman). Pentru evaluare, echipele rămase în concurs au trimis aplicațiile, împreună cu codul sursă și un raport.

„Pentru mine a fost minunat să lucrez cu elevii și să îi văd cum evoluează de la o săptămână la alta. Unii au dat peste erori pe care le-au corectat mai târziu, alții au încercat diferite metode de a implementa anumite opțiuni și fiecare echipă a dezvoltat aplicația în modul ei unic. Toate echipele rămase în concurs s-au descurcat peste așteptări, ținând cont că au avut doar o lună la dispoziție. Ele au pus bazele unei aplicații finale care va fi lansată în săptămânile viitoare și au adus orașul cu un pas mai aproape de digitalizare. Este pentru prima dată când o astfel de colaborare are loc în Rădăuți, între societatea civilă, mediul academic și mediul privat și credem că aceasta este cheia pentru o dezvoltare frumoasă a orașului nostru, în pas cu noile tehnologii”, a precizat Paul Coman, inițiator al concursului și mentor managerial.

Cele trei echipe câștigătoare au primit premiile I, II și III. Evaluarea a fost realizată cu obiectivitate de către juriul internațional format din profesioniști: un designer și dezvoltatori de software din România, Danemarca și chiar de la Google Elveția.

Juriul a decis în unanimitate cele trei echipe câștigătoare în funcție de o listă de criterii de evaluare publicată la începutul concursului. Echipele au avut punctaje strânse la evaluare dar, în final, membrii juriului au decis că cele trei premii merg către:

Echipa GomuGomu (Premiul I), alcătuită din elevii Scripcaru Luis-Fernando și Pomohaci Robert Marian, de la Colegiu Tehnic Rădăuți;

Echipa Golden+ (Premiul II), alcătuită din elevii Pricob Mihai Alexandru și Cozloschi Stefan Alexandru, de la Colegiu Tehnic Rădăuți;

Echipa Lions (Premiul III), alcătuită din elevii Bereholschi Leonard-David și Bouaru Radu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi".

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc Duminică pe data de 26 Noiembrie 2017 la cafeneaua Trees Cafe din Rădăuți, unde membri din grupul ”Rădăuțiul Civic” și un reprezentant al partenerului nostru principal – compania Hard Power – le-au înmânat premiile.

„În acest concurs am facut ceea ce îmi place și voi continua să fac: să descopar noi programe, să învăț limbaje de programare sau aplicații de care am auzit sau nu și să descopăr secretele pe care informatica le ascunde. Cu ajutorul colegului meu am codificat, șters și codificat din nou până ce am am reușit să facem lucrurile pe care noi le-am stabilit la începutul concursului”, a spus Luis Scripcaru de la echipa câștigătoare „GomuGomu”.

Pe lângă diplome, echipele câștigătoare au fost recompensate și cu premii între 200 și 1000 de lei prin contribuția partenerului HardPower și prin contribuții individuale ale membrilor juriului și ale membrilor grupului civic. Concursul a fost derulat într-o colaborare în premieră între mediul privat, societatea civilă și mediul educațional.

Aplicația va fi folosită atât pentru turiștii care ajung la Rădăuți, dar și pentru a încuraja implicarea cetățenilor în comunitate, astfel:

promovarea turismului în Rădăuți prin crearea unor trasee turistice și arhitecturale pentru vizitatori, prezentarea obiectivelor turistice, a istoricului orașului, acces la contacte de interes local, oferte locale, scanare cod QR clădiri istorice pentru aflarea mai multor detalii etc.

facilitarea implicării în comunitate pentru cetățeni prin facilitarea accesului la acțiuni de voluntariat, crearea unui calendar cu evenimente din Rădăuți și notificări, posibilitatea cetățenilor de a sesiza nereguli (după modelul Civic Alert), funcționalități de discuții.

O versiune beta a aplicației va fi lansată pe platforma Google Play în săptămânile următoare, folosind structurile și opțiunile dezvoltate de către cele trei echipe care și-au anunțat intenția de a continua voluntar la optimizarea și finalizarea aplicației.

„Rădăuțiul civic” este un grup de inițiativă independent și non-partizan format în luna iunie 2017, din cetățeni de toate vârstele și de toate profesiile, ca răspuns la nevoia de încurajare a inițiativei locale, a cetățeniei active și a implicării în comunitate, o platformă de facilitare și promovare a schimbărilor pozitive în Municipiul Rădăuți și nu numai. Până în prezent, grupul civic a implementat deja acțiuni precum: refacerea gratuită a paginii de internet a Primăriei Rădăuți pentru a aduce informația mai aproape de cetățeni, acțiuni de promovare a voluntariatului, ecologizarea albiei râului Sucevița sau organizarea unei tabere de vară pentru copiii de la casa de tip familial „Universul Copiilor” din Rădăuți.