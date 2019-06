Au fost puse în vânzare biletele și abonamentele pentru Bucovina Rock Castle 2019. Organzatorii anunță că online biletele și abonamentele se găsesc doar pe website-ul www.iabilet.ro. De la fața locului se vor putea achizitiona doar bilete de o zi, în valoare de 50 de lei. Pretul unui abonament pentru cele trei zile de festival este de 100 de lei. Bucovina Rock Castle se va desfășura între 23 și 25 august, în șantul de apărare al Cetății de Scaun a Sucevei.

Organizatorii festivalului mai anunță că, din motive independente de vointa lor, CROWBAR si-au anulat prezenta la Bucovina Rock Castle. De altfel, trupa si-a anulat toate concertele programate in luna august in Europa, concentrandu-se pe festivalurile americane. ”Ne cerem scuze fanilor si ne exprimam regretul de a nu avea alaturi de noi aceasta legendara trupa anul acesta”, transmit organizatorii. Potrivit acestora, locul americanilor va fi luat de britanicii de la MONUMENTS! ”Nu e prima data cand trupa de progressive metal ne viziteaza tara, ei ajungand la Bucuresti si Cluj in 2018, an in care au si lansat ultimul lor album, Phronesis. Nu sunt multe de spus despre aceasta formatie, muzica si interpretarea vorbesc de la sine si nu degeaba sunt considerati viitorul progressive metal-ului”, arată organizatorii festivalului de rock de la Suceava.

Detalii despre program și bilete gasiti si pe pagina de facebook Bucovina Rock Castle Official, respectiv www.bucovinarockcastle.ro .