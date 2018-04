Aeroportul Ştefan cel Mare a anunţat că începând de astăzi pot fi achiziţionate bilete pentru zborurile pe care compania Cobrex Trans le va opera din Suceava către Madrid, în Spania şi spre Bucureşti. Compania anunţase iniţial că va avea zboruri şi pe ruta Suceava – Verona şi retur, însă momentan nu au fost scoase la vânzare bilete pentru aceste curse.

Biletele către Madrid şi Bucureşti pot fi cumpărate on line, de pe site-ul Cobrex Trans, www.cobrextrans.com/booking. preţul pentru un zbor de la Bucureşti Suceava şi retur pleacă de la 80 de euro pe segment. Biletele pentru zborurile Suceava – Madrid şi retur pleacă de la 140 de euro pe segment.

Cobrex Trans va opera de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava curse regulate în zilele de luni şi joi, începând cu 14 Iunie 2018, după următorul orar:

Decolare Bucureşti Otopeni OTP 06:30 – Aterizare Suceava SCV 07:25

Decolare Suceava SCV 17:25 – Aterizare Bucureşti Otopeni OTP 18:20

Decolare Suceava SCV 07:55 – Aterizare Madrid (Barajas) MAD 11:05

Decolare Madrid (Barajas) MAD 12:05 – Aterizare Suceava SCV 16:55