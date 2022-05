Prefectura Suceava a transmis că pe tronsonul autostrăzii A7 de la Suceava la Siret au fost reluate investigațiile geotehnice. Anunțul a fost făcut după o ședință de progres organizată joi de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu privire la stadiul autostrăzii A7. Astfel, pentru tronsonul Pașcani – Suceava sunt mobilizate două instalații de foraj, cu un stadiu de realizare a lucrărilor de 54%. „În momentul de față nu au fost demarate studiile arheologice și se așteaptă revizuirea memoriului pentru acordul de mediu, cu perspectiva că acesta va fi finalizat săptămâna viitoare”, se arată într-o informare a Prefecturii Suceava. De asemenea, pentru tronsonul Suceava – Siret au fost reluate investigațiile geotehnice, lucrările fiind realizate în proporție de 14%.

Pentru tronsonul Focșani – Bacău, documentația în vederea obținerii acordului de mediu a fost revizuită. Și studiul de fezabilitate urmează a fi revizuit, cu termen până pe data de 2 iunie. Se estimează că în data de 24 mai vor fi finalizate variantele finale ale studiului geotehnic și studiului de fezabilitate, iar până pe 6 iunie va fi definitivată varianta finală a proiectului tehnic. Nu în ultimul rând, pentru tronsonul Bacău – Pașcani termenul de primire a variantei finale a proiectului tehnic este data 6 iunie.