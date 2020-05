Prefectura Suceava a anunţat că în această dimineață au fost ridicate toate cele nouă filtre care acţionau pe inelul de închidere a județului, precum şi cele cinci filtre instituite pe inelul de izolare de pe drumurile județene și drumurile comunale. Potrivit Prefecturii, în judeţul Suceava au rămas 5 filtre pe drumurile naționale care vor fi ridicate în mod gradual, după ce se vor primi precizări în acest sens. De precizat că prin Ordonanța Militară nr. 12/ 13.04.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 387/ 13.05.2020, s-a ridicat măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din 8 comune, Adâncata, Bosanci, Ipotești, Moara, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Salcea și Șcheia.

, 7.0 out of 10 based on 2 ratings