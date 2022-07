Prima ediție a competiției L’Étape România by Tour de France, ce se va desfășura pe 28 august în Capitală, anunță cele trei trasee dezvoltate de specialiști, pentru toate categoriile de concurenți: The Race – 85 km, The Ride – 42 km și City Adventure – 14 km. Acestea vor trece prin punctele emblematice ale Bucureștiului și vor provoca cicliștii amatori, nu doar pe cei de performanță, să trăiască o experiență legendară.

Viziunea din spatele conceptului L’Étape by Tour de France, prezent deja în peste 20 de țări, este de a descoperi destinații captivante pe două roți, simțindu-te, totodată, precum un ciclist în Turul Franței. Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape este destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor veniți din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze și dețin fie bicicletă de tip mountain bike, fie bicicletă de șosea.

Traseele de care se vor bucura concurenții sunt:

Cursa CITY ADVENTURE are 14 km și este destinată tuturor amatorilor, dar și copiilor de peste 10 ani care aleg această provocare istorică. Participanții vor lua startul din fața Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă repere ale orașului precum Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal.

Al doilea traseu ca și amploare esteTHE RIDE, are 42 de km și este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Cel mai lung traseu esteTHE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE.

Hărțile traseelor sunt disponibile aici:

The Race 85 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0

The Ride 42 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1

City Adventure 14 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2

Reperele importante ale cursei pentru participanți:

Secțiunea de Sprint este deschisă cicliștilor care participă pe traseele THE RACE – 85 km și THE RIDE – 42 km, urmând să fie organizată pe o porțiune de câteva sute de metri, imediat după trecerea pe lângă Arcul de Triumf. Această probă aduce celui care a scos cel mai bun timp, bărbat sau femeie, celebrul tricou verde.

Câștigătorii fiecărei curse (masculin/feminin), vor primi celebrul tricou galben, ca recunoaștere pentru performanța realizată.

Conceptul L’Étape Championship oferă posibilitatea primilor 3 clasați la general (masculin/feminin) în cursa THE RACE să se califice automat și să primească înregistrare gratuită pentru L’Étape du Tour în Franța.

Programul L’Étape Rewardacordă oricărui participant la unul dintre evenimentele locale, o perioadă de înregistrare exclusivă pentru L’Étape du Tour în Franța.

Cel mai bun ciclist sub 25 de ani (bărbat sau femeie) va primi celebrul tricou alb, ca o dovadă a abilităților sale.

„Pentru prima ediție a L’Étape România, am dezvoltat trei trasee de dificultăți diferite, accesibile tuturor cicliștilor, de la cei mai puțin antrenați până la cei mai experimentați. Astfel, orice pasionat de ciclism va putea trăi emoția Tour de France pe rute unice ale Micului Paris. Este un prilej de neratat să pedalezi prin Bucureștiul fără mașini și să descoperi marile bulevarde sau străzi cu poveste. Vă invităm să trăim la cote maxime bucuria mersului pe bicicletă și să fim împreună la acest festival unic al ciclismului românesc”, declară Tudor Ștefan MOCUȚA, CEO MPG.

Susținătorii, turiștii și pasionații acestui sport se vor bucura de atmosfera celebrei competiții în Piața Constituției, unde va fi amenajat Race Village, ce va conține un muzeu în aer liber al acestui brand, zonă de încălzire, food-court, asistență mecanică pentru cicliști, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă și numeroase activări interesante realizate de sponsorii și partenerii evenimentului.

Mai multe detalii despre seria globală de evenimente și despre competiția locală se găsesc pe site-ul oficial romania.letapebytourdefrance.com. Cei care doresc să intre în cursă pentru a pune România pe harta L’Étape by Tour de France, se pot înscrie în secțiunea REGISTRATION până la data de 24 august. Informații la zi se găsesc pe profilele de:

Facebook: https://www.facebook.com/letaperomania și

Instagram: https://www.instagram.com/letaperomania

Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului București, Direcția de Cultură, Învățământ, Turism și PROEDUS. Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt: Ministerul Sportului, Federația Română de Ciclism, Brigada Rutieră și Ambasada Franței. Partenerul principal al evenimentului este CATENA, iar sponsori oficiali sunt: Saunier Duval și Hervis. Printre partenerii competiției se numără: CEGEKA, Gold Nutrition, RECICLAD’OR, Rematholding, CCIFER, Domeniile Panciu, Ana Are, World Class și RTPR. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Protherm, Sanador, Perfect Tour, Drovie, Terapie pentru mișcare, Black Cab, Izvorul Minunilor, Nutribon, Salonul Bicicletei, Continental Hotels, Hama, Ursus Cooler, Julius Meinl, Cosmapp Global si WWF.

Partenerii media ai evenimentului sunt: VOYO, PRO ARENA & KISS FM, FREERIDER.RO & SENSOTV.