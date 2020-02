Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că au fost stabilite traseele celor trei centuri ocolitoare de pe Autostrada Nordului A14 Suceava- Vatra Dornei- Bistrița-Baia Mare-Satu Mare și anume centurile localităților Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei subliniind că execuția lor va cădea în sarcina autorităților locale care vor trebui să se constituie în Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru a accesa fondurile europene necesare finanțării. Centura Humorului va avea 7,2 km. ”Traseul va porni de la giratoriul de la Păltinoasa, va fi pe malul stâng al râului Moldova prin Lunca Boilor, trece peste apa Humorel prin parcul Ariniș, cu pod peste râul Moldovei la baza pârtiei de schi apoi traversează intersecția cu drumul de la Voroneț și iese la Frasin după podul de peste apa Moldovei. Aici e nevoie de două sensuri giratorii, de două poduri viaducte și trebuie viaduct și pe malul Moldovei”, a spus Flutur

Tunel de 400 de metri pe centura Câmpulungului

Variana agreată pentru centura ocolitoare a municipiului Câmpulung Moldovenesc are o lungime de 18 km și cuprinde 12 poduri, un tunel în lungime de 400 de metri, două pasaje, două sensuri giratorii și trei viaducte. Valoarea totală a investiței este 120 de milioane de euro. ”Se intră de la podul Bucătar prin spatele Munților Măgura pe Izvorul Alb și se iese la fabrica de var de la Pojorâta”, a explicat Flutur.

Două tuneluri pe centura municipiului Vatra Dornei unul de 2,2 km și altul de 700 de metri

Centura municipiului Vatra Dornei va avea o lungime de 4 km și va costa 80 de milioane de euro. ”Asta înseamnă de la Argestru aproape de intrare în Vatra Dornei cu pod peste Bistrița, un tunel de 2,2 kmlungime și un al doiela tunel de 0,7 km, două giratorii, un pasaj, trei viaducte cu ieșire la podul Alunului de a Dorna Candreni. Sumele sunt mari însă dacă vrem să facem Autostrada Nordului legătura cu Ardealul trebuie să fugim repede după bani europeni. Muntele e destul de costisitor de trecut și vreau foarte repede să începem construncția șoselelor de centură de pe Autostrada Nordului. Chiar dacă un metru de tunel costă 40.000 de euro nu trebuie să ne temem”, a spus Gheorghe Flutur.