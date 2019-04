In perioada 7-9 Iunie va avea loc Editia a V-a a Concursului National de Pian „Musica Mundi”, un concurs unic in Romania prin anvergura si valoarea premiilor. Marele Premiu al Concursului este o Pianina Acustica Marca Perzina, in valoare de 4500 de euro. Premiul este oferit de Casa Pianelor Boem & Bol, cel mai mare magazin de piane acustice din Romania. Inscrierile se pot face pana la data de 4 Iunie.

Competitia este organizata de Casa Pianelor Boem & Bol (www.casapianelor.ro), impreuna cu Scoala de Muzica Boem Club (www.boemclub.ro) si va avea loc la Casa Pianelor Boem & Bol, Sediul Dorobanti, Intrarea Bitolia, nr.65, Sector 1, Bucuresti.

Concursul se adreseaza elevilor si profesorilor din sistemul preuniversitar (invatamant prescolar, primar, gimnazial si liceal), Sectiuni – pian amatori, pian complementar, pian principal, pian 4 maini, Niveluri – incepator, avansat (pe clase si ani de studiu).

Repertoriul: 2 piese diferite ca stil, epoca, gen, forma, caracter. Minutaj prescolari: 4 min, primar 6 min, gimnazial 10 min, liceal 14 min. Pentru sectiunea pian amatori, pian complementar si pian la 4 maini se accepta reductiile si se poate canta de pe partitura. Pentru sectiunea Pian Principal se canta din memorie. Toti participantii vor canta fara repetitii.

Participantii vor putea castiga premii surpriza, diplome si medalii. Juriul concursului va fi format din personalitati din domeniul pianului, muzicieni, experti in domeniu si profesori de pian. Toate informatiile referitoare la concurs se gasesc in Regulamentul Concursului: https://boemclub.ro/regulament-2019-concursul-national-de-pian-musica-mundi/

Concursul National de Pian „Musica Mundi” isi propune sa sprijine dezvoltarea muzicala in Romania si studiul pianului, incurajand cat mai multi copii si tineri in aprofundarea tainei pianului. Fiind un instrument armonic complex, studiul pianului presupune din partea tinerilor interpreti studiu individual intens, consecventa, rabdare si vointa, dezvoltandu-le in acelasi timp abilitatile cognitive, senzitiv-motrice si creative artistice.

„Ne propunem sa recompensam talentele pianistice din Romania, la acest concurs participand cei mai talentati copii din scolile si liceele de muzica din tara, care studiaza pianul de placere sau de performanta”, afirma Claudia ATANASOAE, director Casa Pianelor Boem & Bol.

Editia anterioara a Concursului National de Pian Musica Mundi a adunat pe perioada celor 3 zile de competitie peste 200 de copii si tineri care studiaza pianul si un cumul record de premii: 8000 euro.