Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, astăzi, stadiul lucrărilor de modernizare a drumului din Ulma către granița cu Ucraina. Gheorghe Flutur a spus că acesta este ultimul tronson, de 3,7 kilometri, pe care Consiliul Județean Suceava îl finanțează pentru modernizare. Flutur a arătat că valoarea investiției este de 3,5 milioane de euro, iar proiectul prevede și 12 podețe laterale, două poduri noi de 8 metri și un podeț, precum și peste 3,5 kilometri de șanțuri.

„Asta ne-a mai rămas de asfaltat pentru că în mandatele mele am venit de la Brodina în sus. Am asfaltat la Nisipitu și acum mai sunt 3,7 kilometri. Scopul nostru este să facem legătura cu Ucraina și să deschidem punctele de trecere a frontierei. Trebuie spus că la Izvoarele Sucevei am finalizat drumul care ne leagă de Ucraina, la Climăuți am rezolvat și așteptăm să finalizăm și acest drum de la Ulma către graniță. Important este și faptul că am propus Ministerului de Finanțe preluarea de către Consiliul Județean Suceava a punctului de frontieră de la Ulma, să îl construiască și să îl gestioneze. Se mai fac astfel de chestiuni în țară. Și în felul ăsta toată valea asta va fi legată de granița cu Ucraina. Valea Brodinei cu Moldovița unde avem un acces perfect, mult așteptat de populația de la munte”, a declarat Gheorghe Flutur.