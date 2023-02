Municipiul Suceava a început să demareze implementarea proiectului ”Închiderea depozitului temporar de deșeuri municipal Ipotești”, perioada de implementare fiind 30 aprilie 2024, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă reconversia unui teren degradat care a funcționat din noiembrie 2014 până în iulie 2019 și unde au fost depozitate 428.204,46 mc de deșeuri. ”În urma unei analize de relocare a deșeurilor reziduale de la spațiul temporar de stocare de la Ipotești la Depozitul final de la Moara, am constatat că totalul costurilor de relocare și depozitare ar fi de 46.905.891,44 de lei cu TVA inclus. Transferarea cantității totale de deșeuri s-ar fi făcut într-un interval de 4 ani cu un total de 4280 de curse și cu riscul de a fi redus considerabil Depozitul de la Moara pe o perioadă de funcționare de aproximativ trei ani. Datorită costurilor mari am preferat varianta închiderii in situ a gropii din Ipotești”, a explicat Harșovschi. Valoarea totală a proiectului este de 8,640 de milioane de lei banii provenind din granturi norvegiene. Acesta este de altfel primul proiect de mediu al Primăriei Suceava implementat prin Granturi Norvegiene. Lucrările vor fi executate de asocierea Diasil-Ritmic. ”Prin intermediul acestei soluții in situ reușim să transformăm terenul degradat în spațiu verde, să îmbunătățim condițiile de viață pentru cetățeni prin crearea unui cadru natural optim de petrecere a timpului în aer liber, să reducem nivelul de poluare prin amenajarea de spații verzi care contribuie la epurarea chimică a atmosferei, purificarea aerului, să îmbunătățim aspectul estetic”, a mai spus Lucian Harșovschi.