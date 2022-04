Au început lucrările de modernizare a drumurilor în comuna Ipotești programate pentru acest an. Potrivit primarului Dumitru Gulei, au intrat în lucru din data de 11 aprilie străzile Petru Rareș tronsonul II și Ciprian Porumbescu din satul Ipotești în lungime totală de 600 de metri. Investiția costă 449.000 de lei fără TVA bani alocați de la bugetul local și este executată de firma SUCT. Primarul a precizat că termenul de finalizare a lucrării este luna iulie a acestui an însă crede că investiția va fi terminată mai repede având în vedere seriozitatea și rapiditatea cu care lucrează constructorul. ”Anul acesta mai avem în program modernizarea drumului din satul Ipotești de la de la drumul județedan 208 până la intersecția dintre străzile Ciprian Porumbescu și Petru Rareș în lungime de 1,8 kilometri. Lucrarea se realizează prin Compania Națională de Investiții și se află deja în faza de licitație. Noi am predat deja amplasamentul către CNI. Mai avem la Tișăuți tot din proiectul acesta strada Școlii pe care o modernizăm și două drumuri în Lisaura”, a spus primarul. Dumitru Gulei a mai subliniat că a depus la finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” un proiect care vizează modernizarea drumurilor din cartierul nou în valoare de 9 milioane de lei. ”Sunt străzi mari precum Luceafărului, Libertății, Fagului și Pinilor care au peste 3 kilometri și alte străzi mai mici”, a adăugat primarul comunei Ipotești.