Au început lucrările de consolidare, restaurare, reabilitare și dotare a Palatului Administrativ din municipiul Suceava grav afectat de incendiul din martie anul trecut. Conform autorizației de construire emisă de Primăria Suceava în data de 4 octombrie a.c. termenul de finalizare a lucrărilor este 3 noiembrie 2023. În prezent se montează schelele pentru intervențiile exterioare și se realizează proiectarea de către firma Polarh Design. Antreprenorul general al lucrărilor este cunoscuta firmă suceveană General Construct care va lucra în asociere cu Loial Impex, Polarh Design și Cube Structure. Investiția se realizează prin Compania Națională de Investiții.

Contractul de execuție a fost semnat pe 24 august, în Sala Unirii a Consiliului Județean, de către reprezentanții General Construct și Loial Impex, Viorel Nuțu respectiv Sorin Iacob și șefa Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu. Momentul s-a consumat sub privirile premierului Nicolae Ciucă și ale președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. De față au mai fost prezenți ministrul de interne Lucian Bode, ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, ministrul antreprenoriatului și turismului Daniel Cadariu, șeful CNAIR, prefectul Alexandru Moldovan, primarul Ion Lungu, deputații Ioan Bălan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu, vicepreședinții CJ, Niculai Barbă și Vasile Tofan și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. Costurile investiției depășesc 100 de milioane de lei.