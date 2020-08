Au demarat lucrările la cel mai modern Complex cultural- sportiv din județ și poate unul din cele mai interesante din punct de vedere arhitectonic din țară care se construiește în comuna Șcheia. Cu o arhitectură futuristă clădirea va fi practic simbolul localității Șcheia (foto). Potrivit primarului liberal Vasile Andriciuc, complexul va avea o capacitate de 600 de locuri pe scaune și va dispune de terenuri de tenis, handbal, baschet, volei, care vor fi omologate pentru desfășurarea de competiții județene dar și naționale. În cadrul complexului va funcționa și o minicameră de comerț. ”La Șcheia lucrările se desfășoară în mod normal. Se pun în aplicare toate hotărârile de consiliu local în ceea ce privește dezvoltarea comunei. Lucrăm la apă și canalizare în satul Mihoveni, la extinderea și modernizarea iluminatului public, la restaurarea Bisericii din satul Sf. Ilie, la trotuare și drumuri și iată acum am început și noul Complex cultural-sportiv. Totodată, se întocmesc în continuare proiecte pentru modernizarea infrastructurii precum și pentru alte priorități care au apărut ca spre exemplu înființarea și extinderea rețelei de gaz metan”, a declarat Vasile Andriciuc.

