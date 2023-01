Vremea bună din ultima perioadă a permis începerea lucrărilor la drumul județean Izvoarele Sucevei spre Șepit, Ucraina, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. ”Reamintim că la sfârșitul anului trecut am semnat un contract de execuție lucrări pe un Program transfrontalier România-Ucraina în valoare de 3,2 milioane Euro. Acum lucrările sunt în plină desfășurare, chiar pe tronsonul de la frontieră spre Izvoarele Sucevei, vremea permițând săpături, umpluturi, terasamente. Este un tronson de 3 km, atât cât a mai rămas de asfaltat pe acest drum. Lucrări se fac și pe partea ucraineană, tot pe Program transfrontalier. Este drumul care face legătura cu Șepit, locul unde s-a născut marele Ciprian Porumbescu. Firma constructoare ne asigură că până la sfârșitul acestui an lucrările vor fi finalizate”, a declarat Flutur.

