În municipiul Suceava au început să fie montate noile stații de autobuz, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovchi. El a precizat că stațiile fac parte din proiectul care vizează modernizarea transportului public local de călători și introducerea autobuzelor electrice arătând că din totalul de 54 de stații au fost montate deja 10. ”Sunt două tipuri de stații 31 de capacitate mare și 7 de capacitate mică. Aceste stații nu sunt finalizate. Se așteaptă ca pe acele panouri din spate să apară informațiile furnizate de Primărie. Lângă stații va apărea sistemul e-ticketing iar în cadrul stațiilor pe o laterală un sistem de afișaj electronic. Deci ele se vor echipa ulterior cu afișaj electronic și sistem de e-ticketing. Vor dispărea și taxatoarele din autobuze”, explicat Harșovschi. El a arătat că perioada de implementare a sistemului de e-ticketing este 31 ianuarie 2022 însă crede că sistemul va fi funcțional în octombrie 2021. În prezent TPL funcționează cu 70% din parcul auto electric și 30% diesel.

