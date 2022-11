Sâmbătă dimineață, o patrulă auto din cadrul Secției de Poliție Urbană Burdujeni a oprit pentru control pe strada Cuza Vodă din municipiul Suceava două autoutilitare încărcate cu material lemnos de foc, specia fag. Cele două autoutilitare erau conduse de către doi bărbați, ambii din comuna Arbore. Pentru prima autoutilitară șoferul a prezentat un aviz de însoțire pentru cantitatea de 1,37 mc lemn de foc, specia fag, însă cantitatea transportată în realitate era de 3 mc material lemnos, rezultând o diferență de 1,63 mc lemn de foc. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform art. 19, alin. 2, lit „b” din Legea 171/2010 cu amendă în valoare de 1.000 de lei, iar diferența de 1,63 mc material lemnos de esență fag, în valoare de 281 lei a fost ridicată în vederea confiscării și predată în custodie pădurarului din cadrul Ocolului Silvic Adâncata. De asemenea, s-a procedat la controlul celei de-a doua autoutilitare, ocazie cu care șoferul a prezentat avizul de însoțire pentru cantitatea de 1,21 mc lemn de foc, specia fag iar cantitatea transportată era de 3 mc material lemnos, rezultând o diferență de 1,79 mc lemn de foc, specia fag. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform art. 19, alin. 2, lit „b” din Legea 171/2010 cu amendă în valoare de 1.000 de lei, iar diferența de 1,79 mc material lemnos de esență fag, în valoare de 309 lei a fost ridicată în vederea confiscării și predată în custodie pădurarului din cadrul Ocolului Silvic Adâncata.

Cantitatea totală de material lemnos confiscată este de 3,42 mc lemn de foc, specia fag iar valoarea totală este de 591 lei.