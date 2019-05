In data de 24.04.2019 Edenred, cea mai mare companie emitenta de carduri cadou si tichete de beneficii extrasalariale a primit autorizatia pentru a incepe emiterea cardurilor digitale de cadou si tichetelor culutrale.

Incepand cu acest an, romanii vor putea beneficia astfel de noi avantaje in afara salariului. Pe langa tichetele de masa si tichetele de vacanta sau avantajele clasice, angajatii vor avea acces si la astfel de tichete digitale, ce pot fi folosite pentru tratamente cosmetice sau pentru diverse cadouri.

Un studiu EdenRed arata ca pe intreaga piata a angajatorilor romani, doar 4% dintre companii ofera astfel de tichete. Asadar, aprobarea acestui noi proiect va incuraja companiile sa acorde mai multe bonificatii.

Aceste tichete nu reprezinta in fond decat modificarea si modernizarea unui beneficiu deja existent. Acestea vor putea inlocui bonurile de masa cu tichete de tip digital, emise pe card.

Cat valoreaza tichetele si la ce pot fi folosite?

Astfel de tichete pot fi oferite de catre angajator lunar, in cuantum de pana la 150 RON / angajat. Si vor putea fi folosite in cadrul achizitionarii de bunuri si servicii din spectrul cultural. Insa, pe langa aceste tichete vor mai putea primi si carduri cadou, pe care le pot folosi in orice alt scop.

Tichetele culturale sunt o varianta mult mai usoara de a motiva angajatii si de a le oferi un beneficiu in plus, extrasalarial. In cadrul studiului efectuat de INSSE in 2018, activitatile de cultura si recreere nu reprezinta decat 3,9% din cheltuielile medii ale romanilor, in timp ce educatia reprezinta 0,7%. Tocmai in dorinta de a motiva angajatii sa investeasca mai mult in ei, in educatia lor, angajatorii vor putea oferi astfel de tichete.

In ceea ce priveste tichetele de cadouri, acestea vor cuantifica tot suma de maxim 150 RON / angajat. Iar aceste tichete vor putea fi folosite in reteaua de peste 4000 de comercianti din toata tara.

Aceste tichete vor putea acoperi servicii si produse extrem de vaste, de la IT, retail, beauty, produse si tratamente cosmetice, servicii de infrumusetare, bijuterii etc.

Cifrele Edenred in Romania

In tara noastra, Edenred livreaza deja servicii catre peste 35.000 de companii – cient si peste 1.500.000 de utilizatori. Acestia folosesc tichetele de masa, tichetele de cadouri si de vacanta emise de companie.

Edenred functioneaza si pe piata tichetelor de cresa, tichete sociale, precum si pe piata cardurilor preplatite pentru cheltuieli de afaceri, oferind astfel si solutii business pentru companiile mari.

