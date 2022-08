Când au căzut primele bombe în satul de pe malul Niprului, aflat în regiunea Zaporojie, au vorbit cu cei 7 copii, cel mai mic de 5 ani și cel mai mare de 13 ani, și le-au explicat ce înseamnă războiul. Trei zile mai târziu, casa prietenilor lor a fost complet distrusă de un obuz și le-au făcut loc în casa lor, după ce i-au ajutat să iasă de sub dărâmături. Dar războiul s-a intensificat și mama a început să fie îngrijorată pentru sarcina ei avansată, mai ales că pierduse un copil, cu doi ani în urmă. S-au decis greu să-și părăsească satul și țara, dar și-au spus că după ce se va naște copilul se vor întoarce. Fetița a venit pe lume prematur, la Suceava și acum are deja două luni: îngrijirile prenatale și postnatale calificate și aparatura medicală din maternitatea de la Suceava au făcut ca nașterea să decurgă cu bine. Acum, cei opt copii și părinții lor locuiesc într-un sat din Suceava. Speranțele de a se întoarce în curând acasă sunt tot mai mici, satul lor, împreună cu casa în care și-au crescut copiii, a fost complet distrus. Salvați Copiii România a preluat cazul încă de la intrarea familiei în țară și continuă să-i asiste umanitar, juridic și socio-educațional.

Organizația Salvați Copiii România a deschis cel de-al treilea Centru de consiliere și informare pentru familiile refugiate din Ucraina, la Suceava, județ care preia o mare parte din copiii care se refugiază din calea războiului din Ucraina. La inaugurare au participat autorități locale, precum și secretarul de stat Raed Arafat, Departamentul pentru Situații de Urgență – Ministerul Afacerilor Interne și Maria Mădălina Turza, Consilier de Stat în Cancelaria Prim-ministrului, Guvernul României, care a anunțat demararea Planului Național de măsuri de integrare și protecție pentru beneficiarii de protecție specială din Ucraina, pentru care vor fi alocate 200 de milioane de euro, de la bugetul de stat și din fonduri europene. Echipele Salvați Copiii au fost din primul moment pe teren și au acordat copiilor și familiilor lor asistență umanitară complexă, de la materiale de prim-ajutor, hrană, pături până la asistență juridică și suport socio-emoțional. Potrivit autorităților naționale, dintre cei 1,7 milioane de cetățeni ucraineni care au intrat în România de la sfârșitul lunii februarie, 368.000 sunt copii. Dintre acești copii, au rămas în România aproape 37.000, în sistemul de protecție specială fiind integrați 220 de copii ucraineni.

„Vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați făcut încă din februarie 2022. Atât eu, cât și premierul Nicolae Ciucă, știm că presiunea cea mai mare a fost în județul Suceava, la punctele de frontieră. Faptul că am reușit să lucrăm împreună, autorități locale, centrale și societatea civilă, a fost cheia succesului pe care l-am înregistrat. Deschiderea acestui centru este esențială. România este prima țară din UE care are un plan despre ce vom face pe termen mediu și lung cu refugiații din Ucraina, care sunt la noi în țară. În septembrie vom avea prima reuniune a statelor europene la București, pentru a porni o viziune comună și un plan la nivel european. Cheia succesului constă în acest tip de colaborare între societatea civilă, și iată Salvați Copiii e un exemplu, și autoritățile locale care au preluat mare parte din povara fluxului de refugiați, până ce noi am reușit să ne mobilizăm la nivel central.

Am început primii pași pentru implementarea Planului Național de măsuri de integrare și protecție pentru beneficiarii de protecție specială din Ucraina, de la bugetul de stat și din fonduri europene vom disloca aproximativ 200 de milioane de euro. Toate aceste măsuri din domeniul educației, sănătății, serviciilor sociale se adresează celor care au ales să rămână pe termen lung la noi în țară, cei care s-au înregistrat la Inspectoratul General pentru Imigrări cu statut de protecție temporară. Vom face o serie de eforturi pentru ca ei să se poată integra cât mai ușopr și să devină cât mai independenți la noi în țară”, a anunțat Maria Mădălina Turza, Consilier de Stat în Cancelaria Prim-ministrului, Guvernul României.

„Am vizitat de la început toate punctele de frontieră și am văzut echipele Salvați Copiii la toate acestea, alături de noi, acordând asistență de urgență copiilor. Continuă să fie cooperare între noi, mai ales când vedem că aproximativ 40% sunt copii și acești copii au trauma lor de a se muta dintr-o parte într-alta, ei nu înțeleg ce este războiul. Rolul unor organizații ca Salvați Copiii devine extrem de important.

Cred că a fost cea mai bună formă de parteneriat pe care am avut-o vreodată și cea mai bună cooperare. Eu nu văd decât o singură cale, această colaborare trebuie întărită și utilizată și în criza refugiaților, și în alte crize. Vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut în această perioadă și pentru sprijinul acordat copiilor refugiați”, a declarat Raed Arafat, Secretar de Stat, Departamentul pentru Situații de Urgență – Ministerul Afacerilor Interne.

Organizația Salvați Copiii este prezentă din prima zi a războiului la punctul de trecere a frontierei din Siret, evaluând constant nevoile și oferind asistență umanitară. Echipele de teren ale organizației asigură produse de primă necesitate (produse de îngrijire personală și articole de îmbrăcăminte), consiliere, comunicare în limba ucraineană, informare privind protecția temporară, colaborând cu reprezentanții autorităților prezente la frontieră (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră). Totodată, specialiștii organizației sunt prezenți în taberele mobile ISU Siret și ISU Rădăuți, unde acordă asistență umanitară imediată și suport juridic. Mai mult, au fost formate echipe mobile care se deplasează în diferite localități din județ, în funcție de nevoile identificate.

Salvați Copiii România a început și activitățile de sprijin socio-educațional și lucrează cu copiii ucraineni în două școli din județ, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Liceul Teoretic Filadelfia.

Până în prezent, au fost asistate umanitar 154.719 de persoane, dintre care 87.532 de copii ucraineni și 67.187 de adulți (femei, vârstnici, familii extinse). Aceștia au primit sprijin umanitar, asistență socială și educațională, precum și psihologică. Au fost distribuite 13.938 de tichete sociale pentru familiile cu copii, iar 10.532 de persoane (3.602 de familii) au fost înregistrate în programul de asistență financiară pentru a primi suport pentru o periodă de 3 luni.

„Războiul din Ucraina are consecințe tot mai dramatice și tot mai mulți copii sunt nevoiți să-și abandoneze casele, să-și părăsească prietenii și să se refugieze cel mai adesea numai cu mamele lor într-o țară străină, a căror limbă nu o înțeleg. Solidaritatea și generozitatea românilor i-au ajutat să-și depășească emoțiile și acești copii au acum nevoie de sprijin pe termen mediu și lung, de asistență psiho-emoțională și de integrare educațională. Perioada care urmează va fi una dificilă și solicitantă și este important să dezvoltăm instrumente prin care acești copii să fie sprijiniți pe multiple paliere”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

ANALIZA SALVAȚI COPIII ROMÂNIA

Conform analizei Salvați Copiii, la care au participat 1.178 de cetățeni ucraineni, din care 87% reprezentanți legali ori rude ale copiilor refugiați din Ucraina și aflați în România, beneficiari ai programelor de sprijin Salvați Copiii, nevoile pe care familiile ucrainene le resimt și pe care nu le pot acoperi sunt legate de:

costurile medicale și accesul la servicii medicale (62%), ceea ce înseamnă, concret, procurarea de medicamente, sprijin psihosocial pentru copii și adulți, protecția medicală a copiilor cu afecțiuni medicale, sprijin pentru înregistrarea copiilor la medicul de familie, oferirea de consiliere și acompaniere la instituțiile medicale;

bunuri non-alimentare (55%), obiecte de uz imediat, casnic sau personale (îmbrăcăminte, încălțăminte) sau destinate comunicării prin telefon, alte cumpărături cotidiene etc.;

plata chiriei (46%) sau a utilităților pentru locuințele în care se află în diferite localități ale țării;

realizarea de economii pentru cheltuieli neprevăzute (40%), ceea ce ar crea un sentiment de minimă siguranță în contextul actual al totalei imprevizibilități a situației din Ucraina și țările europene;

cheltuielile destinate îngrijirii și educației copiilor (32%), cum ar fi rechizitele, tabletele școlare ori alte lucruri specifice activităților recreative, părinții ucraineni preocupându-se de integrarea educațională a copiilor lor pe timpul verii și pentru anul școlar viitor 2022-2023;

procurarea hranei zilnice (26%);

cheltuielile de transport (26%), inclusiv combustibil ori întreținerea mașinilor proprii;

produse igienico-sanitare pentru copii și ceilalți membri de familie (19%);

procurarea apei (8%).

Salvați Copiii deschide centre de consiliere și informare în șapte zone principale (București, Galați, Iași, Suceava, Baia Mare, Timișoara și Târgu Mureș) în care copiii și familiile sunt cazate și decid să rămână temporar sau semi-permanent. În aceste spații oferim consiliere și informare, management de caz, consiliere psiho-socială, activități pentru copii și adolescenți, suport material și financiar.