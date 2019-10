Nu s-au născut în puf, aveau doar câţiva bani în buzunar, în tinereţe, dar au ştiut să-i înmulţească.

Au pornit de la munca de jos, au fost şoferi, negustori, şi iată că acum deţin averi de zeci de milioane de euro. Cum au reuşit, vă întrebaţi? Povestea de viaţă a bogătaşilor români e una impresionantă, potrivit click.ro.

Nick Rădoi a fost şofer de tir

Şi Nick Rădoi (56 ani) are o poveste de viaţă impresionantă. Tatăl său a luptat pentru credinţă sub comunism, fapt care le-a adus probleme. Povestea că într-o zi, mergând pe stradă împreună cu tatăl său şi cu încă zece prieteni, cinci maşini ale miliţiei i-au înconjurat şi i-au arestat părintele. El s-a luptat pentru tatăl său, deşi era doar un copil. A fost bătut crunt cu bocancii în cap. ”Mi-au spart maxilarele şi eram într-o baltă de sânge. Pentru miliţieni, nu a contat absolut deloc că dădeau într-un copil. Şi-au continuat misiunea criminală arestându-mă. Cinci ore am stat în comă, aruncat într-un colţ al puşcăriei, ca un câine. După două zile mi-au dat drumul. Nu mai vedeam, nu mai puteam să merg, eram o legumă, pe jumătate mort. Biata mea mamă, timp de trei luni m-a hrănit numai cu apă şi supă, atât cât să nu mor, pentru că nu puteam să mănânc nimic”, povestea Nick, conform sursei citate.

