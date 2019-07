Prefectul Mirela Elena Adomnicăi a anunțat că astăzi dimineață au reînceput asfaltările pe drumul național DN17B pe Valea Bistriței. Adomnicăi a precizat că acum se asfaltează ultima porțiune de 10 kilometri între Chiril și Dorna Arini. ”Estimăm că cel târziu la jumătatea lunii august vom finaliza DN 17B pe o lungime de aproximativ 50 de kilometri. Am început în 2017 cu porțiunea de la Crucea la Chiril am continuat în 2018 cu zona Broșteni- Crucea iar acum finalizăm Chiril- Dorna Arini”, a explicat prefectul care a adăugat că se lucrează în regie proprie prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Se mai lucrează pe DN2, DN17A și DN2E

Mirela Adomnicăi a menționat că în prezent se mai lucrează pe DN2 urmând ca săptămâna viitoare să se finalizeze porțiunea Bunești-Cumpărătura și să fei atacată diferența de 24 de kilometri de la Spătărești până la ieșirea din județ la Drăgușeni. ”Pe DN2 am lucrat și în 2018. Practic dacă finalizăm cei 24 de km de la Spătărești la Drăgușeni tot ce înseamnă intrarea în județul Suceava până la ieșirea din municipiul Suceava ar fi asfaltat. Anul trecut am mai executat niște proțiuni de asfaltare pe zoa dinspre Siret pe DN2. De acolo dacă mai asfaltăm până la intrarea în municipiul Suceava am reabilitat complet DN2 care traversează județul. Tot o preocupare este și DN17 pe care executăm în fiecare an porțiuni de 10-12 km. Ideea este ca de la intrarea până la ieșirea din județ tot ce înseamnă drum național să fie asfaltat cap coadă”, a spus prefectul.

”Avem cu ce, avem cu cine, avem banii necesari dar important este să ne lase și vremea”

Mirela Adomnicăi a mai ținut să sublinieze că în prezent se mai lucrează pe DN17A Păltinoasa-Marginea și pe DN2E la Vicovu de Jos. ”Avem cu ce, avem cu cine, avem banii necesari dar important este să ne lase și vremea”, a conchis Adomnicăi.