Comenzile expediate prin Poșta Română vor fi livrate în 24 sau 48 de ore, în funcție de destinație

Magazinul online Auchan.ro va oferi clienților din întreaga țară o nouă opțiune de livrare a comenzilor prin intermediul unui parteneriat cu Poșta Română. Astfel, retailerul integrează serviciul StaiAcasă Plus, soluția de livrare door-to-door dedicată distribuției rapide oferită de C.N. Poșta Română S.A.

În prima etapă, serviciul va fi disponibil în municipiul Suceava și localitățile limitrofe, iar prin intermediul noii opțiuni, clienții vor putea comanda alimente la temperatură ambientală, dar și produse nealimentare, din toate categoriile listate pe auchan.ro, cu o greutate maximă a comenzii de 30kg. În perioada următoare, compania va extinde treptat această opțiune la nivel național. Comenzile astfel expediate sunt monitorizate în sistem Track&Trace pe tot fluxul de livrare. Salariații poștali contactează destinatarul, indicând intervalul orar pentru livrare, și fac livrarea comenzilor la adresa indicată. Destinatarul confirmă primirea prin semnatură pe formularul AWB, iar factorii poștali încasează contravaloarea trimiterii.

„Parteneriatul cu Poșta Română, pe care îl apreciem foarte mult, vine ca urmare a dezvoltării accelerate a activităților de ecommerce ale Auchan Romania din ultima perioadă. Astfel, în cadrul magazinului online auchan.ro am extins gamele de produse, am introdus și standardizat noi servicii, lucrăm cu mai mulți operatori de livrare, pe diverse categorii, fresh sau generale, și am pus în funcțiune un sistem de customer care, toate pentru a răspunde cât mai bine nevoilor și așteptărilor clienților, mult crescute în această perioadă. Poșta Română ne va ajuta, o dată în plus, să ducem „diferența Auchan” în toate colțurile României”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Marketing Auchan Retail România.

„Ne bucurăm că, începând de astăzi, suntem parteneri cu unul dintre cei mai mari retaileri de pe piața din România. Dezvoltarea produsului StaiAcasă se încadrează în strategia Poştei Române de a creşte cota de piaţă pe segmentul de livrare a mărfurilor comandate on-line. Strategia noastră şi, în special acest produs, valorifică potenţialul reţelei poştale care numără peste 5.500 de subunităţi pe întreg teritoriul naţional”, a declarat Gina Budeanu – Directorul Direcției Strategii și Politici de Dezvoltare, Poșta Română.

Ținând cont de contextul actual, ambele companii se asigură că întregul flux de pregătire și livrare a comenzilor respectă condiții stricte de siguranță sanitară, implementând o serie de măsuri de prevenire și limitare a răspândirii virusului. Astfel, pregătirea comezilor în magazinele Auchan are loc în deplină siguranță, angajații fiind instruiți cu privire la purtarea măștilor și a mănușilor, precum și în ceea ce privește dezinfectarea cărucioarelor și a cutiilor de ambalare.

În egală măsură, angajații Poștei Române vor păstra distanţa de 2 metri faţă de persoanele aflate la domiciliu sau în autoizolare cărora urmează să li se distribuie alimentele. De asemenea, aceștia nu vor intra în locuinţa clienţilor, distribuirea realizându-se la uşă/poartă. Factorii poștali dedicați care distribuie comenzile sunt echipați cu măști, și mănuși. Totodată, flota auto dedicată cu care se realizează distribuirea de alimente este dotată cu dezinfectant de mâini și cu dezinfectant de suprafețe.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, 2 supermarketuri Auchan și o rețea de 24 magazine de proximitate MyAuchan. Cu peste 280.000 m2 suprafaţa netă de vânzare, aproximativ 10.000 de angajaţi, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, propune celor circa 5 milioane de locuitori din orașele în care sunt prezente magazinele Auchan un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount generalizat, cu toate preţurile mici, permanent. Pe www.auchan.ro Auchan prezintă clienților peste 25.000 de produse și, în acelasi timp, operează website-ul dedicat activităţilor de gastronomie tip restaurant – lamasa.auchan.ro.

Despre Poșta Română

Poşta Română este cel mai mare operator naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (93,52%) şi Fondul Proprietatea (6,48%). Compania deţine o reţea de peste 5.600 de subunităţi poştale la nivel naţional, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poştale. Peste 19 milioane de locuitori beneficiază de serviciile Poştei Române şi peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală proprie.