Auchan lansează o gamă proprie de instrumente de scris realizate din plastic reciclat și o colecție de produse creative special dedicată pre-școlarilor

Împreună cu Crucea Roșie Română, Auchan continuă campania „Rechizite în dar”

Reduceri de până la 20% în perioada 21-23 august la peste o mie de articole de marochinărie, instrumente pentru scris și desenat

Până pe 22 septembrie, în magazinele Auchan, precum și în shop-ul online auchan.ro, se vor regăsi peste 2.500 de articole necesare pentru debutul noului an școlar. Acoperind o gamă complexă de nevoi, oferta din acest an cuprinde numeroase produse din categorii precum ghiozdane, caiete, instrumente de scris, accesorii Art&Craft, cărți, dicționare, precum și o gamă variată de accesorii pentru birou.

Totodată, Auchan aduce în magazine și noi colecții de textile pentru școlari, atât uniforme școlare, cât și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte din brandul propriu, INEXTENSO, dar și licențe precum Minions, Frozen, My Little Pony, Batman și Superman. Mai mult, pentru a veni în sprijinul elevilor care vor urma cursuri online în perioada următoare, gama din acest an cuprinde și o serie de electronice pentru școală (computere, periferice, imprimante, tablete, căști, etc.), dar și piese de mobilier pentru organizarea biroului de acasă (birou, scaune, lămpi, cutii de depozitare, etc).

Instrumente de scris realizate din plastic reciclat

Continuând eforturile de a oferi consumatorilor game de produse ecologice și de a proteja mediul înconjurător, Auchan introduce în magazine o gamă proprie de instrumente de scris realizate din plastic reciclat. Astfel, prin reciclarea unui recipient din plastic de 1,5l se obține un set de 4 pixuri. Pe lângă pixuri, gama de produse reciclate mai include și markere de colorat, evidențiatoare și creioane mecanice.

Printre noutățile din acest sezon se numără și gama Chicky, o colecție de articole pentru orele creative ale pre-școlarilor. Constând în produse precum creioane colorate, acuarele, pensule ergonomice, bureți și ștampile creative, gama Chicky a fost creată urmărind cu atenție activitățile din grădinițe. Astfel, ergonomia, culorile și texturile acestor produse sunt potrivite pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, articolele fiind mai ușor de utilizat și realizate din materiale mai prietenoase cu pielea sensibilă a celor mici.

O atenție deosebită este acordată și gamei de ghiozdane din acest an. Conținând și articole realizate din piele, gama proprie de ghiozdane include modele creative și atractive, adaptate tuturor grupelor de vârstă. Acestora li se alătură și o serie de ghiozdane și rechizite cu modele inspirate din cele mai populare desene animate și povești pentru copii.

Împreună cu Crucea Roșie Română, Auchan continuă campania „Rechizite în dar”

Pentru al treilea an consecutiv, Auchan, împreună cu Crucea Roșie Română, relansează campania de donații Rechizite în dar. Prin intermediul acestei inițiative, compania lansează o invitație la generozitate și responsabilitate cu scopul de a susține educația în rândul a mii de elevi proveniți din medii defavorizate. Astfel, clienții Auchan sunt îndemnați să achiziționeze și să doneze rechizite în zonele special amenajate din magazine, necesar ce va fi ulterior completat de Auchan și partenerii săi, iar în final distribuite de către Crucea Roșie în 18 județe din țară.

Reduceri de până la 20% în perioada 21-23 august

Pentru cei care doresc să își pregătească ghiozdanele din timp, Auchan oferă în perioada 21-23 august reduceri de până la 20% la peste 1.000 de produse pentru școală – ghiozdane, genți, serviete, instrumente de scris și desenat. Reducerile sunt disponibile în toate hipermarketurile Auchan din țară, precum și pe auchan.ro, unde părinții pot plasa comenzi online cu livrare la domiciliu în orice localitate din țară sau ridicare din cel mai apropiat magazin Auchan prin serviciul gratuit Click&Collect.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, 5 supermarketuri Auchan și o rețea de 26 magazine de proximitate MyAuchan. Cu peste 280.000 m2 suprafaţa netă de vânzare, aproximativ 10.000 de angajaţi, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, propune celor circa 5 milioane de locuitori din orașele în care sunt prezente magazinele Auchan un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount generalizat, cu toate preţurile mici, permanent. Pe www.auchan.ro, Auchan prezintă clienților peste 25.000 de produse.