Până pe 13 septembrie, în magazinele Auchan, părinții și elevii care se pregătesc pentru noul an școlar au la dispoziție una dintrele cele mai largi game de rechiziteși produse pentru școală, la prețuri care contribuie la protejarea bugetului familiei. În plus, peste o treime dintre aceste produse – cele sub marca Auchan, au prețurile înghețate încă din luna iulie, în cadrul acțiunii masive anti-inflație implementate de retailer.

În magazine și pe auchan.ro clienții vor regăsi de la ghiozdane, penare, instrumente de scris și de colorat, până la materiale de creație, articole de papetărie și accesorii educative. Mai mult, ca parte a strategiei de susținere a unui consum responsabil, compania continuă extinderea și diversificarea gamelor de produse sustenabile, cu zeci de articole din mai multe categorii, cum ar fi instrumente de scris și desenat, caiete din carton certificate FSC sau ghiozdane reciclate ori realizate din materiale biodegradabile.

În continuarea acțiunilor de protejare a puterii de cumpărare a românilor, cu atât mai mult în această perioadă, Auchan sprijină bugetul cheltuielilor pentru noul an școlar, oferind o sortimentație completă de rechizite la prețuri avantajoase, precum și o gamă întreagă de articole de papetărie, marcă proprie, cu prețuri blocate până la 30 septembrie. Mai mult, la achiziția produselor din această gamă și folosirea cardului MyCLUB Auchan, clienții beneficiază și de 5% bonus în bani pe cardul de fidelitate.

Cel mai ieftin ghiozdan costă 19,90 lei, iarprețul unui penar pornește de la 3,90 lei,produsele fiind disponibile în funcție de gama magazinelor.

Ce conține un ghiozdan complet echipat, la prețul de 100 lei

Astfel, cu un buget de 100 lei, de exemplu, clienții pot achiziționa un ghiozdan echipat cu 20 de articole, respectiv 10 caiete, un bloc de desen, câte un set de carioci, creioane colorate, pensule, acuarele, pixuri, stilou, creioane grafit, precum și un penar, o riglă, o radieră și pic corector. De asemenea, clienții pot opta și pentru variante de penare complet echipate la prețuri începând de la 35 lei.

În oferta din acest an, disponibilă atât în hipermarketurile Auchan, cât și pe auchan.ro, clienții pot regăsi:

Peste 600 de instrumente de scris și desenat (creioane, pixuri, carioci, rollere, acuarele, etc)

Peste 300 de articole de marochinărie (ghiozdane, rucsaci, genți, penare simple sau complet echipate)

Peste 200 de tipuri de caiete și zeci de modele de coperți

Peste 200 de articole pentru orele de arte plastice (pânze și canvasuri de pictură, vopsea acrilică, pensule, articole de lipit și asamblat, pastă modelaj etc)

Peste 150 de elemente de clasare și aranjare (dosare, mape, bibliorafturi, ecusoane, etc)

Oferta este completată de numeroase accesorii de înfrumusețare, stickere și materiale pentru decorat, accesorii educative (cretă, ecusoane, globuri geografice, calculatoare, articole de trasare etc.), agende, calendare și seturi de Arts&Crafts, precum și de zeci de articole de corectură.

Mai mult, Auchan propune și o gamă variată de textile Inextenso dedicate școlarilor și preșcolarilor, care acoperă principalele nevoi pentru școală. În plus, pentru a susține actualii și viitorii elevi este pregătită și o ofertă variată de electronice și accesorii PC (laptopuri, imprimante, periferice, căști), mobilier și accesorii (birouri, scaune de birou, lămpi de birou etc), articole pentru prepararea micului dejun și al pachețelului, precum și o gamă largă de cutii pentru sandwich și sticle de apă.

Articole ecologice de marochinărie și instrumente de scris realizate din plastic reciclat

În continuarea acțiunilor de protejare a planetei și din dorința de a încuraja un consum responsabil, oferta de rechizite școlare include, anual, o gamă eco marca Auchan, formată din numeroase rechizite prietenoase cu mediul precum:

ghiozdane realizate din poliester reciclat;

ghiozdane realizate din 80% materiale reciclate, cu construcție optimizată, certificare FSC, rezistente la apă timp de o oră;

diverse instrumente de scris și colorat (pixuri, rollere cu rescriere, markere, carioci etc.) realizate din pet-uri reciclate;

rollere cu rescriere cu ambalaj reciclat și certificat FSC (de altfel, marea majoritate a rechizitelor au ambalaj din carton sau alt material biodegradabil);

Auchan donează 10% din vânzările produselor de papetărie eco marcă proprie

Și în acest an, retailerul continuă să sprijine comunitățile cu scopul de a susține dezvoltarea copiilor proveniți din medii vulnerabile. Astfel, 10% din vânzările produselor de papetărie eco, marcă proprie, vor fi direcționate către Asociația Habitat for Humanity România pentru construirea de locuințe decente în comuna Berceni din județul Prahova. Scopul proiectului este acela de a asigura un mediu adecvat pentru o bună dezvoltare pentru preșcolari și școlari.Proiectul se va implementa cu ajutorul voluntarilor (angajați și clienți Auchan) ca parte a Programului de Sustenabilitate Personală (PSP) #nuepreatârziu.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu 274 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 6 supermarketuri și 235 de magazine de ultraproximitate MyAuchan, din care peste 200 în stațiile Petrom, cât și magazinul onlineauchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, permanent. În 2021, Auchan a obținut medalia Customers’ Friend și statutul Customers’ Friend – Superior Excellence.