Augustin Viziru a vorbit despre cariera sa și a dat, de asemenea, câteva detalii despre viața lui personală. Invitat în cadrul unei emisiuni live pe Facebook, actorul a dezvăluit în premieră ce rol urmează să interpreteze într-un proiect viitor, dar și problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent, notează click.ro.

„Primul meu rol principal, vă spun în premieră, din carieră. Împreună cu Iura Luncașu, vom face un film de lungmetraj, o comedie la care o să începem filmările în august. Am slăbit 15 kilograme, mai am 15 de slăbit. Mă confrunt cu ceva probleme de sănătate. Am o hernie de disc de toată frumusețea. Și merg foarte greu și mi-e și foarte greu să fac sport. Le reglăm din mers”, a declarat acesta, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/augustin-viziru-slabit-15-kilograme-actorul-are-probleme-de-sanatate