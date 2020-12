Joi seara, 3 decembrie, încă un sezon din reality-show-ul „Ferma: orășeni versus săteni” a ajuns la final. Câștigătorul premiului cel mare de 50.000 de euro este actorul Augustin Viziru (40 de ani). El și-a încercat norocul la această emisiune și acum cinci ani, dar din păcate s-a ales cu mâna tăiată într-o finală live de neuitat. În anul în care a făcut de toate și a devenit tată, anul de pandemie, s-a întors în ferma de la Cocani, județul Dâmbovița, și a câștigat concursul de la Pro TV.

Click!: Felicitări pentru premiul câștigat! A doua oară a fost cu noroc. Te-ai gândit ce vei face cu cei 50.000 de euro?

Augustin Viziru: Mulțumesc! Îl voi aduce în familie, desigur. Am muncit foarte mult pentru acest premiu și voi cheltui acești bani strict pentru familie, pentru oamenii care contează în viața mea.

Te-a surprins propunerea de a participa din nou la „Fermă”, după ce acum 5 ani ți-ai tăiat mâna acolo?

Când am primit propunerea de a participa, recunosc că mi-am dorit să revin. Ideea că am fost atât de aproape de trofeu și ceva m-a oprit din a-l câștiga, m-a enervat foarte tare. Chiar spuneam că eram decis să nu mai particip în alte reality show-uri, dar această propunere nu am putut să o refuz!

Cu cine te-ai sfătuit înainte de a accepta propunerea?

Decizia a fost luată de mine și de iubita mea, deoarece era un moment important în viața noastră, fiind chiar după nașterea Mariei. Ea m-a încurajat și mi-a spus că este șansa mea la revanșă și că mi-ar părea rău dacă voi rata această ocazie.

