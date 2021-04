Alianța pentru Unirea Românilor Suceava, împreună cu parohia Tișăuți au organizat, astăzi, o serie de evenimente pentru a comemora împlinirea a 80 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă, acolo unde circa 3.000 de români au fost împușcați în timp ce încercau să intre în România. Manifestările de astăzi s-au intitulat „Din calvarul Bucovinei. Martiriul românesc de la Fântâna Albă – 1 aprilie 1941, la 80 de ani. Comemorarea și omagierea victimelor masacrului sovietic – conotații în viața socială și politică actuală”. Evenimentele au început cu o slujbă religioasă oficiată de preotul Mircea Bejenariu la biserica din Tișăuți, comuna Ipotești, la care au fost prezenți liderul AUR Suceava, deputatul Dorel Acatrinei, deputatul și senatorul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, respectiv Mircea Dăneasa, senatorul AUR de Neamț, Sorin Lavric, cercetătorul din cadrul Academiei Române, Ovidiana Bulumac, prof.univ.dr. Mihai Iacobescu, precum și fostul primar al localității Mahala, din Ucraina, Elena Nandriș.

În conferința de presă care a avut loc după slujba religioasă, senatorul AUR de Suceava, Mircea Dăneasa, a ținut să declarare, pentru început că evenimentele de astăzi au fost organizate împreună cu Biserica Ortodoxă. Mircea Dăneasa a vorbit și despre intenția AUR de a introduce un nou timp de politică și anume metapolitica. „Politica este o activitate pe care popoarele o desfășoară pe orizontală, iar în momentul în care această orizontalitate și-a pierdut verticala a ieșit din jurisdicția divină și acționează doar la nivelul relațiilor interumane materiale. Dacă până acum în lume s-a făcut ceea ce cu toții știm că se numește politică, vrem să introducem un nou concept în politica lumii, adică vrem să lansăm ideea de metapolitică. Prin metapolitică politicul are un scop transcedental având în vedere că destinul omului nu se consumă pe orizontala terestră. Pentru a deschide perspectiva eternității este nevoie de spiritualitate. Iar spiritualitatea care ne caracterizează pe noi ca neam este Biserica Ortodoxă. Întru această înțelegere a fenomenalității politice am inaugurat astăzi ceea ce era necesar de mult să se întâmple, respectiv legătura cu strămoșii noștri, cu acei strămoși care astăzi sunt în ceruri și prin care nu putem intra în contact decât prin ritual liturgic”, a spus Dăneasa.

La rândul său, liderul AUR Suceava, deputatul Dorel Acatrinei, a spus că evenimentele de astăzi de la Suceava sunt dublate de un eveniment similar care are la Fântâna Albă, în Ucraina. „Colegii noștri, în frunte cu co-președintele nostru, senatorul Claudiu Târziu, participă la un eveniment direct la Fântâna Albă, împreună cu 10 parlamentari AUR”, a arătat Acatrinei. De asemenea, el a precizat că atât el, cât și ceilalți parlamentari AUR au avut, încă de la începutul mandatului, o preocupare pentru susținerea românilor de pretutindeni. „Și am început cum puteam mai bine, prin amendarea bugetului de stat pentru majorarea sumelor atribuite românilor de pretutindeni, prin comisia la care Claudiu Târziu este președinte, respectiv comisia pentru românii de pretutindeni. Odată cu aprobarea bugetului s-a respins amendamentul, suma rămânând aceeași pe care au propus-o ei, insuficientă, ceea ce ne ducem cu gândul că practic vor fi dați uitării”, a spus Dorel Acatrinei. El a spus că evenimentul de astăzi de la Suceava a fost organizat pentru a-i comemora pe cei 3.000 de români uciși la Fântâna Albă. „Evenimentul de la Fântâna Albă ne duce cu gândul la toți cei care au fost omorâți, practic sunt 3.000 de români martirizați, care ar fi trebuit să fie ridicați la rang de sfinți pentru toți cei din România noastră de aici și din partea cealaltă”, a mai afirmat liderul AUR Suceava.

Nu în ultimul rând, deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, a afirmat, cu lacrimi în ochi, că „datorăm acest eveniment în principal dorinței arzătoare a părintelui Mircea Bejenariu de a trezi în noi acea scânteie care să ne dea dorința de a lupta. Nu suntem singuri și mă bucur că toți suntem aici ca români. Este cu adevărat singurul lucru important care ne unește indiferent de orice alte convingeri, crezuri sau păreri personale. Este singurul lucru cu adevărat important care ne-a făcut să intrăm în bătălia asta. Nu pot să vorbesc nici ca filosof, istoric sau teolog, pentru că nu sunt. Nu sunt încă nici politician, dar mă străduiesc să devin. Dar cu siguranță vă vorbesc aici ca un român care vrea să fie creștin. Și din perspectiva asta am considerat foarte important ca împreună cu părintele și cu ceilalți colegi din AUR să organizăm evenimentul acesta, pentru a arăta că suntem naționaliști, că nu vrem să facem nimic fără Dumnezeu și că încercăm să ne tragem toată seva din acțiunile și din activitatea pe care am început-o și din memoria strămoșilor, din cultul pentru eroii noștri și din credința că avem datoria să le răsplătim moștenirea”.