Autism Voice, organizație neguvernamentală specializată în recuperarea copiilor cu autism și formarea de terapeuți ABA, în parteneriat cu Help Autism și cu sprijinul Institutului ABA din România, organizează primul curs de specializare pentru psihologi în analiză comportamentală aplicată (ABA) din țară. Modulul va avea o durată de 2 ani și este recunoscut la nivel național de Colegiul Psihologilor din România. Prima serie de cursanți va începe formarea în ianuarie 2020.

„Deși ABA se practică în România de peste 15 ani, nu a existat până cum un program de formare recunoscut la nivel național. În orice domeniu există mai multe specializări. Așa cum în medicină există medicul generalist și medicul chirurg, în psihologie, o comparație similară se poate face între psiholog și psihologul specializat în analiză comportamentală. Psihologul te va îndruma la modul general, dar nu poate să abordeze în profunzime toate aspectele comportamentului uman, fără o specializare aprofundată. Evident că specializările pot fi multiple, iar ABA nu este singura modalitate de a deveni specialist, însă pentru a putea fi coordonatorul planurilor de intervenție și pentru a avea titulatura de psiholog cu specializare în analiză comportamentală, este necesară o formare de lungă durata”, a precizat Anca Dumitrescu, președintele Autism Voice.

În cadrul cursului va fi aprofundată analiza comportamentală aplicată, iar cei care vor absolvi vor avea pregătirea necesară pentru a realiza planuri de intervenție pentru copii și adulți și vor dobândi o înțelegere aprofundată a tulburărilor din spectrul autist sau alte tulburări de dezvoltare.

“Cursul este o șansă în plus pentru copiii cu autism din România. Copiii au nevoie în primul rând de acest program, care va fi accesibil tuturor psihologilor din România, iar informația va ajunge în absolut toate colțurile țării. Fără o specializare, un terapeut poate coordona un plan de intervenție doar la nivelul activităților de predare, însă nu va avea toate instrumentele pentru a practica modificarea comportamentală în adevăratul sens al cuvântului. Mai mult, el nu va putea analiza și înțelege în profunzime ce menține și ce declanșează comportamentele disfuncționale. Practicând ABA devii un <om de știință>,” a mai explicat Anca Dumitrescu.

Ulterior, absolvenții vor putea lucra atât cu cei mici, dar și cu adulții, într-un centru specializat sau chiar la domiciliul familiilor.

Mai multe detalii despre cursul de specializare pentru psihologi în analiza comportamentală aplicată (ABA) găsiți pe site-ul https://autismvoice.ro/portfolio-items/curs-formare-complementara-in-analiza-comportamentala-aplicata/

Despre Autism Voice

Autism Voice a fost înființată în anul 2008. Este prima asociație specializată în recuperarea copiilor cu autism care a introdus în România posibilitatea formării specializate ABA a terapeuților, iar astăzi este singura instituție din România care oferă cursuri de formare continuă acreditate de către BACB (Behavior Analyst Certification Board).

Autism Voice dispune de două centre de terapie unde copiii cu tulburări comportamentale de spectru autist sunt ajutați să se recupereze prin interventia ABA. Totodată, asociatia este, impreuna cu Help Autism, co-organizator al Conferinței Internaționale ABA la București, eveniment acreditat la nivel national și internațional, începând cu anul 2010.

Despre Asociația Help Autism

Asociația Help Autism este astăzi, la 9 ani de la înființare, cea mai mare organizație dedicată cauzei din România. Help Autism susține 600 de copii diagnosticați cu TSA -Tulburare de Spectru Autist în programe de terapie, în cadrul celor 5 centre și la domiciliu. Help Autism a devenit în august 2018 organizație de utilitate publică și este furnizor de servicii sociale prin centrele Mălin și Delea Nouă din capitală și centrul Help Autism Suceava.

De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare, lobby și advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor.

Despre Institutul ABA România

Institutul ABA România este organizația care promovează standardele profesionale ale analizei comportamentale și aduce alături profesioniști care să creeze și să dezvolte cele mai bune practici în domeniul ABA.

Proiectele și misiunea ABA România implică cei mai importanți membri acreditați internațional și organizații ce oferă programe de educație și terapie, în dezvoltarea și promovarea principiilor analizei comportamentale și în crearea de noi direcții de dezvoltare ale intervențiilor de la noi din țară.