Cu totii fugim zilnic in goana spre bani, in continua cursa pana la serviciu si inapoi. Jonglam intre birou si familie, intre prieteni si superiori, intre timpul petrecut acasa cu cei dragi si cluburi sau cafenele… toate acestea pana intr-un punct. Intr-un punct in care realizam ca adevaratele prioritati sunt altele.

Asta sustine una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness – Bonnie Toub (coach si medic nutritionist). Intervievata fiind de catre Tamara Patzer, gaza uneia dintre cele mai vizionate emisiuni despre femei antreprenoare, care se axeaza pe dezvoltarea personala, Bonnie a recunoscut care ii sunt activitatile zilnice si prin ce se deosebesc acestea de majoritatea activitatilor facute de alti oameni.

Care este cheia succesului in randul vedetelor de la Hollywood – Cum le instruieste Bonnie sa-si pastreze sanatatea si sa-si prelungeasca viata zi de zi?

Bonnie practica o abordare holistica asupra sanatatii. Ea se axeaza foarte mult pe yoga, masaje si pe o tehnica revolutionara de imbunatatire a circulatiei si de detoxifiere: drenajul limfatic.

Drenajul te poate ajuta sa elimini toxinele din corp, deoarece el presupune masarea si aplicarea de presiune pe ganglionii limfatici – locul in care se strang toxinele. Bonnie practica de o perioada atat de indelungata aceste tehnici, incat a ajuns sa vada cu ochiu liber de multe ori unde zace problema, atunci cand un pacient o abordeaza.

Pentru ea este foarte importanta varsta metabolica. Acesta este si unul din indicii de performanta care ii urmareste mereu. Ea isi sfatuieste pacientii, vedetele, sa faca sport si sa practice zilnic yoga. Iar odata la cel putin 6 saptamani sa isi faca o sedinta de drenaj.

Nutritia – un subiect fierbinte pentru Bonnie Taub

Nutritia este unul dintre cele mai importante aspecte de urmarit, atunci cand discutam despre sanatatea organismului nostru. Si in ceea ce priveste nutritia, Bonnie are o abordare specifica. Ea mizeaza pe o dieta diversificata, care contine atat carne cat si legume si fructe. Proteinele, fibrele si carbohidratii sunt elemente care construiesc un drum sanatos pentru noi, o viata indelungata, insa trebuie sa stim cum sa stapanim aceste elemente.

Tocmai asta isi invata Bonnie pacientii – cum sa echilibreze dieta si cum sa-si prelungeasca viata pe baza unei nutritii sanatoase si a unui stil de viata activ. Retetele specifice si detaliile cu privire la lectiile de nutritie oferite de Bonnie pot fi aflate insa doar prin participarea la cursurile tinute de ea in domeniu.

La fel ca Bonnie sunt sute sau chiar mii, zeci de mii de nutritionisti care promoveaza un stil de viata sanatos. Tu cand ai luat in calcul ultima data sfaturile oferite de un specialist in acest domeniu?