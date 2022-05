Trasportul public din orașul Gura Humorului va fi asigurat în curând cu autobuze electrice. Primele autobuze au sosit deja și au intrat în probe pe traseu. Acestea au fost achizitionate de Primărie in cadrul proiectului cu fonduri UE: „Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale deservite de transportul local în comun.” Autobuzele marca Karsan Atak au fost livrate de S.C. Anadolu Automobil Rom SRL (reprezentant official al firmei Karsan Atak in Romania). Sisteme electrice ale autobuzelor sunt fabricate in colaborare cu BMW. Capacitatea totala a unui autobuz este de 50 locuri, dintre care 21 pe scaune, patru fiind destinate persoanelor cu dizabilitati. Autobuzele vor deservi transportul public local si vor fi scoase pe traseu in periada imediat urmatoare.