Cele 25 de autobuze electrice nou intrate în dotarea societății locale de transport public din municipiul Suceava, TPL, vor funcționa o perioadă cu taxatoare la bord. Asta până când se va introduce sistemul e-ticketing aflat în procedură de implementare. Primarul Ion Lungu a declarat că perioada de probă pentru cele 25 de autobuze s-a încheiat cu bine și că începând din această săptămână ele circulă în regim normal. ”Ele suplimentează parcul auto al TPL până vin și celelalte autobuze electrice. Mă întreabă cetățenii de ce sunt taxatoare pe autobuze. Acest proiect cu autobuzele electrice se încheie în anul 2022. Suntem la licitație privind elementele de taxare automată acel system de e-ticketing pe care îl vom implementa pe parcurs în autobuze și atunci vor dispărea taxatoarele”, a explicat Lungu. El a subliniat că a fost prezent zilele trecute la Ministerul Dezvoltării pentru a depune documentele pentru plata celor 25 de autobuze electrice. ”Este vorba de suma de 56,852 de milioane de lei din care 47 de milioane e reprezintă autobuzele iar diferența TVA-ul. Documentele sunt în ordine. Avem promisiunea ca până la 15 octombrie să se poată face aceste plăți la autobuze”, a spus Lungu.

