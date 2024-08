Autobuzele societății Transport Public Local Suceava vor ajunge la Piața Angro din Burdujeni și la firma Carpatis de pe strada Mirăuți. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. ”Ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor ca doresc să punem un mijloc de transport la Piața Angro am vorbit cu cei de la TPL și se va modifica traseul 23 care merge spre Laniște și va trece și pe la Piața Angro. Mi se pare corectă solicitarea cetățenilor. La fel, având în vedere că am terminat Podul Mirăuți am primit o solicitare din partea firmei Carpatis care are peste 200 de salariați să punem o linie de transport și acolo. Venirea acestor autobuze electrice care vor funcționa o parte și pe teritoriul Sucevei ne dă posibilitatea să multiplicăm liniile de transport astfel încât să satisfacem toate dorințele legate de transportul public”, a explicat Ion Lungu.