Autogara din centrul Sucevei care aparține societății TASA Invest se mută din 4 octombrie pe strada Traian Vuia, nr.7. Anunțul a fost postat deja pe fațada clădirii din centru. Consiliul Local al municipiului Suceava și-a dat acordul de principiu pentru mutarea autogării în noua locație în ședința extraordinară din această lună. Clădirea autogării din centrul Sucevei va fi dărâmată pentru a se construi Ansamblul Rezidențial ”Ștefan cel Mare”.

, 6.0 out of 10 based on 6 ratings