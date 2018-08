Muzeul Bucovinei a amplasat la Cetatea de Scaun a Sucevei, în zona casei de bilete, un automat de monede dedicate Centenarului Unirii Bucovinei cu România, a anunțat directorul instituției, Emil Constantin Ursu. El a spus că turistul poate obține o asemenea monedă de colecție introducând 10 lei în automat. Ursu a subliniat că au fost bătute doar 1.000 de astfel de monede. ”Este vorba de o monedă suvenir de colecție. Este din metal aurit. Practic contra unei sume de 10 lei din automat cade o astfel de monedă care are un avers și un revers. Pe avers este harta Bucovinei cu stema Bucovinei iar pe revers harta României Mari cu stema regală a României. Moneda este dedicată Centenarului Unirii Bucovinei cu România. Este o monedă de colecție pentru că sunt doar 1.000 de bucăți. Noi am zis că în acest mod încercăm să aducem un plus sărbătoririi Centenarului Unirii Bucovinei cu România”, a spus directorul Muzeului Bucovinei. Emil Ursu a mai spus că astfel de automate vor mai fi amplasate în curând la Cetatea de Scaun și la Muzeul de Istorie care vor avea monede inscripționate cu cele două obiective turistice.