Cine a zis ca un copil problema va ramane o problema pentru tot restul vietii? Cine a zis ca oamenii de succes au fost modele inca de mici?

Cosmin Raileanu, antreprenor si fondatorul Casei de Comenzi Vindem-Ieftin.ro este expresia trecerii de la un copil problema si fara perspective la un om de succes si activ implicat in comunitatea in care traieste si nu numai.

A fost respins la IMPERIUL LEILOR cand afacerea lui avea 4 MILIOANE de euro si 20.000 de clienti.

In plina criza, un concept unic in România creste cu 75%

CASA DE COMENZI VINDEM-IEFTIN.RO

Concept unic in Romania

2021 = 10 milioane de euro?

DA!

Cine este COSMIN RAILEANU?

O bucata de ziar si de restul… curajul de a fi diferit!

De ce? Pentru ca suntem diferiti, iar unii au reusit sa inteleaga asta si sa valorifice ceea ce parea negativ, in ceva extrem de pozitiv.

Unii se nasc cand se nasc, altii se nasc cand devin constienti.

Povestea antreprenorului

„Am fost crescut de bunici pana la 7-8 ani. Nu am avut pasiuni. Ce pasiuni as fi putut avea cu bunicul croitor si bunica casnica intr-o farama de orasel precum Ramnicu Sarat? Furam bicicleta bunicului si fugeam la pescuit. Alergam pe calea ferata prin containere goale. Stateam pana pleca si ultimul copil de pe strada doar pentru a nu fi singur prea mult timp. La 7 ani si jumatate m-am trezit ca mai am un coleg de camera. Asa a ramas pana pe la 30 ani, cand am inceput sa il cunosc mai bine si chiar sa ne iubim. Era vorba de fratele meu, Andrei.

Mereu m-am tarat la scoala, am copiat, am fost superficial, obraznic cu profesoriisicolegii, am chiulit si…tot tacamul. Am intrat la un liceu in clasa a 5-a si acolo am ramas pana in a 12-a. Nu era un profesor cu care sa nu fi avut o problema cel putin majora. Ma vedeau un ratat si un copil fara vreun fel de perspective si asta ca ajungeam la Politie mai des decat la scoala. Am avut si nota 4 la purtare intr-un an. Batai si tot felul de prostii, insa rezultatul a fost ca mereu aveam cam cea mai mica medie din clasa.

In liceu chiuleam pentru ca nu prea aveam timp liber si consideram ca trebuie sa ma sidistrez. Am ramas de 2 ori corigent pe vara. Tatal meu era un important director la vremea aceea si eram bine vazut, pana intr-o zi cand nu a mai fost. Caderea a fost groaznica atat pentru el cat si pentru noi. Dupa ore vindem seminte prajite si mustar prin magazine. Produsele erau facut de tata intr-o mica fabricuta de familie dupa caderea din functie.

Cand am terminat liceul voiam sa plec la munca in Grecia, sa strang bani sa-mi au masina. Tata a insistat sa ma duc la facultate macar 1 an… sav ad cum este. Am intrat la facultate la Galati deoarece acolo am fost primit. M-a dus mama la garsoniera unui var (confort 8 cred) care avea 2,6 x 4 m – aproximativ 10 mp unde era si o mica baie. Se micsorase lumea toata dintr-o data. Dupa 2 luni de scoala in care nu intelegeam nimic (intrasem la Exploatarea Motoarelor in Transporturi) mi-am propus sa incep sa lucrez in vanzari, mai ales ca doar asta stiam sa fac.

Am avut cateva interviuri pana am reusit sa intru undeva (o experienta neplacuta la 19 ani sa dai peste un homosexual la interviu), insa dupa 2 ani de munca, in care ma comportam cum stiam eu din trecut mi-am dat seama ca asa nu merge si ca nu voi ajunge nicaieri.

„Nu am fost pregatit pentru viata reala…”

Nu am fost pregratit pentru viata reala, insa acum nimeni nu ma proteja si trebuie sa gasesc solutii la ceea ce imi doream. Simteam ca am dorinte. Am realizat ca trebuie sa MA SCHIMB ACUM si astfel chiar peste noapte am fost alt om. Am inceput sa fiu punctual, serios si corect. Am inceput sa realizez ca totul depinde de mine si ca succesul se construieste pas cu pas si ca nu poti avea totul dintr-o data sarind etape de invatare.

Chiar daca tarziu (cam pe la 35 ani mi-am dat seama ca trebuie sa invat in fiecare respiratie fara sa fi citit carti motivationale care sa ma faca sa imi dau seama ca trebuie sa ma schimb radical, am reusitsa fac asta printr-un simplu fapt – AMBITIA. Nimeni nu credea ca voi reusi vreodata! Ei bine, va garantez ca AMBITIA si crezul interior al fiecaruia este SECRETUL SUPREM. La mine asta a functionat. Am tins catre antreprenoriat cand eram angajat in diferite firme si atat de tare imi placea sa vand incat comunicam extra cu clientul si fara sa vreau identificam nevoile lui. Parca ceva ma indruma sa il ajut sa obtina acel lucru.

Asa am inceput sa vand birotica, apoi lavete de sters. In scurt timp am avut oportunitatea de a deschide un depozit de fier forjat acasa in Rm Sarat, pe un mic teren dat de tatal meu. A fost un moment greu pentru ca nu aveam bani. Luasem cateva produse cu bilet la ordin si practic aduceam pe comanda. Asta era in iunie 2007, iar in august 2018 a venit criza mondiala si a trebuit sa inovez. Nu ma puteam opri. Internetul pe atunci nu era o alternativa si am deschis alte depozit in diferite orase.

Asa am ajuns la 7 puncte de lucru in Ploiesti, Buzau, Bucuresti, Brasov, Slobozia, Focsani si Ramnicu Sarat. Am inceput importurile din Turcia, Polonia, China si productia in fabrica din Ramnicu Sarat. Evolutia era vizibila an de an si am ajuns la aproape 800.000 euro in 2020. In 2012-2014 am inceput constructia caseisi in acea perioada am neglijat afacerea destul de mult si mai periculos de atat, am cheltuit putin fara cap doar cu obiectivul de a termina odata nebunia asta si a vedea casa gata finalizata.

„Nu exista nu se poate!”

Ulterior am aflat din carti, ca nu trebuie sa iti falimentezi afacerea pentru placerile vietii tale. Acela a fost momentul in care am identificat business-ul pe care stiam ca vreau sa il fac si pe care il asteptam. Visul de a oferi tot ce nu am fost eu in tineretea mea. Pana la urma echilibrul trebuie sa vina constant si la timpul lui. Acum este timpul meu pentru ca am inteles un lucru: „Nu exista nu se poate!”

Astazi

…am pe perete in biroul meu cel mai valors tablou care m-a adus aici unde sunt, astazi, acum. Daca as avea o morala desprinsa din povesteamea care luase cursul unui esec complet, as putea spune clar ca ne sunt date atat de multe cai si ca nu este gresit sa alegi mai multe pana ajungi la cea potrivita. Imi este clar: Calea mea ma astepta sa o aleg! Si la fel e pentru toti…

Cosmin Raileanu – in varsta de 39 – un anteprenor cu un profil al viziunilor diferite. Un om care ne aduce in pasi de alergare, cu placuta surprindere, pentru cei ce nu l-au cunoscut inca, o descriere simplista care ne contureaza ideea ca oamenii mici au vise mar isi ca uneori cantitatea e importanta doar atunci cand masori ceea ce dai mai mult decat ceea ce primesti. Asta pentru ca, omul Cosmin Raileanu reuseste sa darame barierele societatii care desparte lumea oamenilor de afaceri de cea a oamenilor de rand.

Citam din spusele sale: „Sunt un om simplu, dar care a tintit sus. Un om care doreste sa demonstreze si sa incurajaze ideea ca totul este posibil atunci cand ,,partenerii” de nadejde iti sunt increderea in tine, umanitatea si perseverenta.”

„Imposibilul pare imposibil pana vine cineva ce nu stie si face acel lucru”

Dincolo de digitalizarea in care se desfasoara afacerea sa fara stocuri, fara rafturi, se vede pasiunea pentru alergat de anduranta care se impleteste perfect cu latur aactivitatii afacerii sale. De aici reiese incapatanarea, reusita si pasii hotarati in intampinarea obstacolelor si provocarilor de orice fel, atat cele care vin cu ritmul zilelor, cat si cele catre care se duce singur, atras fiind de: „nu voi sti ce, cum si pana unde decat daca voi incerca”.

Implicat in proiecte sociale de voluntariat si dezvoltare a principiilor ecologice, distinge in jur nevoi de schimbare luand atitudine si incurajand si pe ceilalti sa o faca. Sau de ce nu omul, care alearga la 6 dimineata pe strazile orasului, adunand ambalaje aruncate pe jos, in urma celor care au uitat ca secundele se respira, inainte de ajunge impecabil la birou unde il asteapta noi provocari zi de zi. Nu exista frica decat daca o invingi. Doar asa poti sa descrii ceva care te impinge sate autodepasesti, sa iti atingi limitele, sa intelegi cat de mult poti.

„Sunt motivat de faptul ca voi petrece foarte mult timp cu mine, ca voi putea sa imi inving teama de necunoscut si sa imi depasesc limitele pe care corpul mi le va impune. Ca si in business, cu cat este mai greu, cu atat inovezi mai mult.” – Cosmin Raileanu.

Ce fac acum?

Ceea ce imi este menit sa fac! Alerg la propriu si la figurat. Alerg pentru compania pe care acum o conduc si in care am crezut atunci cand nimeni nu credea. Alerg pentru sanatatea corpuluisi a mintii mele. Si mai alerg pentru a dovedi ca TOTUL ESTE POSIBIL, chiar si in locul celor care nu pot. UNDE? Tocmai in Ramnicu Sarat.

Povestea unui om de succes continua…

Daca vrei sa stii ce legatura are business-ul cu pasul in alergare, hai sa cunosti si tu un anteprenor care a plonjat de la jos la cat se poate de sus! Ultimul eveniment unde a fost prezent de parte de ce inseamna business-ul care l-a pus pe alergare s-a desfasurat in Constanta pe 2 octombrie 2021. Prezent la START si LA FINISH, pe 2 octombrie, la H3RO cel mai mare triatlon din Europa de Est. Nu a fost doar un alt triatlon, ci o intreaga serie de experiente pozitive care au ca scop transformarea participantilor in adevarati EROI.

Ce urmeaza?

Iarasi Imperiul Leilor !

„Cu totii vom deveni ISTORIE!”, declara Raileanu Cosmin, General Manager,

In vremuri tulburi cand piata si preturile o iau razna, o firma din Ramnicu Sarat, judetul Buzau a ajutat clientii care au construit sa faca economii de 40 de milioane de euro. Cum a fost posibil acest lucru? Raspunsul este aici: https://vindem-ieftin.ro/cum-a-reusit-o-firma-din-ramnicu-sarat-sa-ajute-clientii-din-romania-sa-economiseasca-40-de-milioane-de-euro/