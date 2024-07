Românii sunt tot mai interesați de conceptul de dezvoltare personală, lucru demonstrat din plin de vânzările de carte în acest domeniu. Conform topului pe 2023 realizat de librăria online Libris, categoria dezvoltare personală s-a clasat pe locul trei la nivel național ca număr de volume achiziționate, însă, în clasamentul realizat, toți autorii nominalizați sunt străini. Andreea Fechete este unul dintre primii autori români care își face intrarea pe această piață de nișă cu volumul de debut „Aripi cusute. Viața începe acolo unde FRICA se termină”, un ghid practic de dezvoltare personală.

Andreea Fechete este unul dintre primii autori români din domeniul dezvoltării personale care oferă un ghid practic celor ce doresc să obțină o transformare interioară autentică. Cartea sa de debut – „Aripi cusute. Viața începe acolo unde FRICA se termină” – este inspirată din experiența sa personală și din soluțiile pe care le-a testat și validat de-a lungul timpului.

„În urmă cu doi ani, am trăit noaptea neagră a sufletului, din care am avut doar două variante: de a muri sau de a renaște. Am ales să investesc și să lucrez cu mine pentru a putea continua drumul în această viață. Sunt aici sa-ți fiu alături, sa te ajut sa-ți descoperi blocajele care te țin în stagnare și să găsești soluția cea bună din acel moment pentru tine, nu să îți spun ce să faci”, a declarat Andreea Fechete.

Autoarea, care este Life coach și terapeut ThetaHealing cu o vastă experiență în domeniu, a conceput cartea ca pe un ghid practic al proceselor de vindecare și autodezvoltare. Andreea Fechete abordează și explorează teme critice pentru condiția umană – precum frica, suferința și procesul de transformare – și oferă chei practice pentru depășirea obstacolelor interioare.

„Ceea ce vreau să îți transmit este faptul că, odată trezit spiritul din noi, putem da voie magiei să intre în viața noastră”, a explicat autoarea volumului.

Cartea „Aripi cusute. Viața începe acolo unde FRICA se termină” se adresează tuturor celor care vor să își îmbunătățească viața, să-și depășească limitările și temerile și să atingă nivelurile dorite de prosperitate și sănătate. Un mesaj confirmat deja de recenziile și opiniile cititorilor, care o consideră „un far călăuzitor pentru cei care caută adevărata lor esență” și „o lectură obligatorie pentru oricine dorește să își îmbunătățească viața la nivel spiritual și emoțional”.

