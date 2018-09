Mediul online a devenit in ultimii ani un adevarat motor economic pentru multe dintre afacerile prezente pe piata globala. Retelele de socializare si platformele YouTube sau Google reprezinta adevarate canale de comunicare pentru antreprenorii care doresc sa-si promoveze afacerea in mediul online.

De aceste capabilitati ale mediului online au profitat insa si companii care isi promoveaza online servicii si produse boicotate de multi dintre specialistii online, de trendsetteri sau chiar de autoritati.

Companiile din domeniul tutunului, alcoolului si mancarii de tip fast-food sunt printre acestea. Iar un grup de persoane influente din cercul WHO Europa tocmai s-au implicat intr-o noua campanie de stopare a acestor tipui de produse din promovarea in mediul online.

Care este scopul organizatiei?

Principalul scop al organizatiei constituite din specialistii WHO din intreaga zona europeana este sa creeze un instrument prin care guvernele sa aiba controlul asupra tipurilor de branduri care au permisiunea de promovare online in diverse tari ale UE.

Acest lucru ar presupune ca marile retele sociale sa lucreze in concordanta cu reglementarile guvernelor si sa stopeze promovarea pentru produse nesanatoase, mai ales in randul copiilor si adolescentilor prezenti pe platforme.

In ultimii ani, industriile mari din aceste domenii au fost din ce in ce mai active in targetarea tinerilor si copiilor prin strategii de marketing online. Acest lucru ofera publicului tinta un fals sentiment de apartenenta la comunitatea formata de brand in jurul produsului, putand dauna sanatatii si bunastarii acestora.

Dr. Gerard Hasting de la Universitatea Stirling (UK) a declarat faptul ca majoritatea tinerilor si copiilor care incep sa fumeze, spre exemplu, nu stiau ce e acela Marlboro pana nu au identificat mesajul companiei din mediul online, acolo unde ei sunt extrem de activi. Astfel, de ce i-am lasa sa stie, in calitate de parinti sau bunici care avem control asupra lor. Si de ce i-am lasa sa stie in calitate de specialisti care controlam mediul online si mesajele ce apar in acesta.

Apel global la actiune in cadrul unui eveniment din anul 2018

In cadrul unei conferinte pe aceasta tema, grupul WHO Europe si Comisia WHO Europe a adus in discutie tratate precum: Tratatul de la Viena cu privire la Nutritie si Boli (semnat in 2013), planul de actiune semnat de WHO Europe in 2015, dar si alte acte care ar trebui sa reglementeze aparitia in mediul online a acestui tip de produse.

Prin acestea, gruparea a cerut membrilor consiliului European si celorlalte autoritati la nivel global sa devina mai stricte in ceea ce priveste permisiunile acordate companiilor din domeniu sa se promoveze online in fata tinerilor si copiilor.

Astfel, declara oficialii, incepand cu 2020 – 2021, o noua campanie de interzicere a promovarii online pentru companiile de tutun, alcool, junk-food ar putea fi lansata la nivel global.

