Prefectura Suceava a anunțat că de din informațiile prezentate de reprezentanții autorităților ce acționează în teritoriu pentru buna desfășurare a circulației pe căile de comunicații rutiere și prevenirea situațiilor de urgență, în județ nu s-au înregistrat probleme deosebite, blocaje rutiere, accidente sau alte incidente. Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a declarat că în momentul de față se circulă pe carosabil umed, fiind desfășurate acțiuni specifice pentru prevenirea formării poleiului pe toate drumurile naționale din zona de munte. El a spus că s-au înregistrat precipitații slabe sub formă de ninsoare în zona Vatra Dornei, însă fără probleme deosebite pentru participanții la trafic. Moldovan a mai declarat că astăzi, 5 ianuarie, după ora 12:00, teritoriul județului Suceava va fi traversat de un front atmosferic, ce va aduce precipitații sub formă de ninsoare. Prefectul a mai declarat că evoluția acestuia va fi monitorizată cu atenție pentru a se acționa imediat în cazul unor fenomene meteorologice ce pot pune în pericol desfășurarea normala a traficului sau integritatea persoanelor și bunurilor.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating