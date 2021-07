În această dimineață, autoritățile locale și județene au depus coroane de flori la statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare. Evenimentul a fost organizat de Primăria Suceava, la împlinirea a 517 de ani de la moartea voievodului. Coroanele de flori au fost depuse, pe acordurile fanfarei municipiului Suceava, de către primarul Sucevei, Ion Lungu, din partea municipalității, prefectul județului, Iulian Cimpoeșu, dar și de reprezentanți ai altor instituții și ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere.

Ion Lungu a precizat că își dorește ca acest eveniment să devină o tradiție în municipiul Suceava. „Este o obligație morală să comemorăm personalitatea marelui voievod Ștefan cel Mare și aici la Suceava, nu doar la Putna”, a spus Ion Lungu.