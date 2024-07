Primăria Municipiului Rădăuți, la solicitarea primarului Bogdan Loghin, a amenajat în parteneriat cu Spitalul Municipal Rădăuți și Școala Postliceală Sanitară Rădăuți un punct de hidratare și de verificare a tensiunii arteriale, situat în parcul central, lângă fântâna arteziană. Programul de funcționare al acestui punct va fi zilnic, în intervalul orar 10:00 – 18:00, pe toată perioada valului de caniculă.

”Ne dorim ca prin această campanie să preîntâmpinăm situațiile neplăcute care pot fi cauzate de deshidratarea provocată de temperaturile ridicate. Totodată, facem apel către persoanele în vârstă să evite expunerea la temperaturile ridicate din această perioadă, mai ales în timpul orelor amiezii”, a declarat Loghin.