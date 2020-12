Autoritățile județene sucevene au fost prezent, astăzi, la debutul campaniei de vaccinare anticovid în județul Suceava. Printre cei prezenți la centrul de vaccinare de la Spitalul Județean Suceava s-au numărat prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan și vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

Acesta din urmă a spus că începerea vaccinării anticovid este un moment de o importanță deosebită, „mulți vorbesc despre un moment istoric”. „Cuvântul pe care îl am în vedere este încredere. E finalul anului în care medicii au dus greul acestei bătălii, motiv pentru care ei sunt și primii care urmează să fie vaccinați. La nivelul Spitalului Județean a fost o mobilizare fără precedent pentru a se organiza această campanie de vaccinare”, a precizat Niculai Barbă.

La rândul său, prefectul Alexandru Moldovan a declarat că începutul campaniei de vaccinare are o dublă semnificație. „Asistăm aici în fața Spitalului Județean Suceava, cu bucurie dar și cu speranță, la acest moment deosebit în lupta împotriva acestui virus perfid care ne-a schimbat viețile așa cum le știam cu toții. Debutul campaniei de vaccinare voluntară are pentru noi o dublă semnificație. Pe de o parte constituie premisele eradicării pandemiei, iar pe de altă parte pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava are o semnificație aparte. Vorbim de cadre medicale care s-au aflat în prima linie încă de la debutul pandemiei. Acest eveniment, în aprecierea mea, le este dedicat lor, acestor oameni deosebiți care astăzi au posibilitatea de a-și duce la îndeplinire nobila misiune, aceea de salvare de vieți. Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați în campania de vaccinare voluntară”, a spus Alexandru Moldovan.

El a adăugat că în perioada următoare în județ va continua campania de informa a populației despre campania de vaccinare anticovid. „Vreau să asigur toți cetățenii județului că nucleul de coordonare al campaniei de vaccinare voluntară va continua să informeze în mod corect despre beneficiile vaccinării, despre posibilele efecte adverse, astfel încât orice persoană să poată decide dacă se vaccinează sau nu. Rog sucevenii să se informeze în mod corect, astfel încât să decidă pentru ei, pentru familiile lor, pentru sănătatea celor dragi și a celor din jur. Pe de altă parte rog să fim prudenți în continuare, să respectăm regulile minime de prevenție, astfel încât, sper, ca începutul anului viitor să ne prindă într-un moment de revenire la normalitate”, a mai declarat prefectul Alexandru Moldovan.