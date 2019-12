Condițiile meteorologice din ultimele 48 de ore au determinat o intensificare a acțiunilor de intervenție pentru asigurarea în condiții optime a circulației pe drumurile publice, prefectul județului Suceava solicitând informări și comunicări în timp util din partea autorităților implicate în gestionarea acestor situații, informează purtătorul de cuvânt al Prefecturii Suceava, Diana Gășpărel. Viscolul puternic din seara zilei de 28.12.2019 a creat dificultăți în activitatea de intervenție pentru degrevarea căilor de comunicație, motiv pentru care prefectul județului Suceava a solicitat administratorilor de drum să asigure permanent prezența utilajelor, în special pe sectoarele de drum în care au fost semnalate probleme în anii anteriori. De asemenea a solicitat ISU si IPJ Suceava să comunice situația din teren la data de 29.12.2019.

Viscolul puternic scade eficiența intervenției în sectorul Ratoș pe drumul național Suceava-Siret

Astfel în dimineața zilei de 29.12.2019 circulația pe drumurile naționale și județene din județ se desfășoara în condiții de iarnă, fiind semnalate probleme pe sectoare de drum expuse, unde viscolul puternic face dificilă intervenția utilajelor de deszăpezire. În sectorul Ratoș pe drumul național Suceava- Siret datorită viscolului puternic nu se poate interveni eficient cu utilajele pentru deszăpezire, iar pe DN 29 Salcea- Dumbrăveni au fost semnalate autovehicule care au derapat în șanțul șoselei, la locul incidentului fiind prezente două echipaje de poliție. Administratorul drumului a intervenit cu o freză, fiind astfel soluționată situația, după aproximativ o oră fiind reluată circulația. Datorită faptului că nu s-a intervenit la timp și au fost disfuncționalități în deszăpezirea căii de comunicație, Serviciul Poliției Rutiere din cadrul IPJ Suceava a aplicat administratorului drumului o sancțiune contravențională în valoare de 4250 lei.

Pe DN 2 ( E85) Suceava- Siret, în zona Ratoș, din cauza viscolului puternic, Secția de Drumuri Naționale Suceava nu poate interveni eficient, motiv pentru care participanții la trafic sunt rugați să evite deplasarea pe această rută pînă când condițiile meteo vor face posibilă intervenția pentru deszăpezire.

Un TIR derapat a blocat temporar DN 2H Milișăuți- Rădăuți, în zona localității Gălănești

În seara zilei de 28.12.2019, e DN 2H Milișăuți- Rădăuți, în zona localității Gălănești s- a produs blocarea căii rutiere din cauza unui tir ce a derapat, situația revenind la normal fiind asigurată circulația pe o bandă, utilajul de deszăpezire fiind prezent în zonă si acționând pentru fluidizarea traficului pe ambele benzi. Pe DN 29 A, Suceava- Dorohoi, în zona Călugăreni circulația este îngreunată din cazua viscolului puternic. Au fost sesizate probleme pe drumurile județene DJ 178A- Costâna- Todirești si DJ 209 D Costâna- Dărmănești, cu ieșire în DN 2, unde se constată prezența unui strat consistent de gheață. Administratorul drumului a intervenit cu două utilaje, care la ora 11,30 în dimineața zilei de 29.12.2019, au reușit să asigure condiții bune de trafic, având în vedere ca acesta este singurul drum ce asigură accesul dinspre Cajvana spre Suceava.

Intervenție la Mușenița pentru preluarea unor persoane ce trebuiau să ajungă pentru dializă la Spitalul Județean

Pe DJ 290 Verești- Fântănele, deși este viscol utilajele sunt prezente pe traseu fiind asigurată circulația, iar pe DJ 208 A Suceava- Ipotești- Bosanci- Udești- Liteni în dimineața zilei de 29.12.2019 se circula pe o singură bandă. Conform informării transmise de Secția Drumuri Județene, la ora 11.45 se circula pe ambele benzi.

La Mușenița a fost nevoie să se intervină pentru preluarea unor persoane ce trebuiau să ajungă pentru dializă la Spitalul Județean Suceava, DJ 291 A fiind singura cale de acces spre orașul Siret. Pentru deblocarea drumului a intervenit și uilajul primăriei Mușenița, dinspre Frătăuți spre Mușenița fiind asigurată intervenția cu o volă aparținând societății Conbucovina.

Pe toată perioada, de la emiterea avertizării meteo, echipajele de poliție și cele ale pompierilor militari au monitorizat zonele critice din județ și au comunicat permanent cu autoritățile responsabile cu acțiunile de deszăpezire, fiind asigurată intervenția rapidă și eficientă pentru deblocarea căilor de acces în situații punctuale, acolo unde se impune.

Cinci persoane duse la adăpost în municipiul Suceava

În ceea ce privește persoanele fără adăpost, în dimineața zilei de 29.12.2019 s-a identificat o persoană decedată în zona Burdujeni, un prim diagnostic al cauzei decesului fiind consumul exagerat de alcool. În urma necropsiei ce se va efectua luni se va putea determina cauza exactă a decesului. În municipiul Suceava au fost duse la adăpost cinci persoane, din care una a refuzat cazarea.

Prefectul județului Suceava a solicitat tuturor celor implicați în acțiunile de deszăpezire și asigurare a condițiilor normale de trafic să fie permanent prezenți cu utilaje în toate zonele și să comunice imediat toate incidentele sau evenimentele care pot avea impact asupra vieții și sănătății oamenilor și integrității bunurilor.