Autoritățile sucevene monitorizează în aceste zile cu mare atenție iazul de decantare de la Tărnicioara unde sunt depozitate peste 8 milioane de metri cubi de steril. Potrivit prefectului, Mirela Elena Adomnicăi, după ploile abundente din ultima vreme a apărut o problemă la canalul de scurgere a apelor pluviale care a fost colmatat iar acum specialiștii de la Garda de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Conversmin București, societatea care asigură asigură servicii de monitorizare post închidere în perioada de garanţie, încearcă să găsească o soluție de rezolvare a situației. ”O problemă mai specială avem la iazul de decantare de la Tărnicioara unde ieri (nr. marți 18 iunie) au fost cei de la ISU, Garda de Mediu și Conversmin pentru o evaluare a problemei la fața locului în sensul în care canalul de scurgere este colmatat. Am avut la un moment dat probleme de acces acolo cu utilajele însă acum se lucrează la decolmatarea canalului cu un utilaj adus de cei de la Silvic” a declarat Adomnicăi. De-a lungul timpului la iazul de decantare de la Tărnioara s-au produs la multe incindente ultimul fiind semnalat în anul 2008.

