Autoritățile sucevene iau măsuri pentru pregătirea unei reacutizări a situației epidemiologice cauzată de noi variante ale Sars-Cov-2. În acest sens Direcția de Sănătate Publică Suceava a solicitat unităţilor sanitare din judeţ activarea Planurilor de Reziliență, prin urmare creşterea numărului de paturi Covid-19, astfel încât în prezent, în judeţul Suceava, sunt alocate Covid-19 un număr de 192 de paturi ( din care 33 pentru copii). ”Din analiza datelor centralizate de DSP Suceava, se constată o creştere accentuată a numărului cazurilor de îmbolnaviri COVID-19, respectiv 1600 cazuri în perioada 1-26 iulie, suma numărului de îmbolnăviri din lunile aprilie,mai şi iunie a.c. împreună, fiind 999 de cazuri (aprilie 486, mai-301, iunie 212). În luna iulie s-au efectuat 15.561 de teste. Dintre acestea 1607 au fost pozitive, iar 279 de pacienți au necesitat internarea. În acest val 6 al pandemiei de Covid-19, care şi-a făcut simţită prezența şi în județul Suceava, subvariantă BA.5 a Omicron este mai contagioasă, însă datele existente spun că nu vine cu severitate, cu un impact mai mare asupra organismului infectat. El afectează aceleași categorii de persoane vulnerabile şi are un tablou clinic asemănător. Este cunoscut faptul că vom coexista cu acest virus de acum încolo și vom trece prin valuri de infectări, dar sperăm că acestea vor fi din ce în ce mai blânde, cu un impact din ce în ce mai mic asupra cetăţenilor. Lupta cu virusul ţine de acum de protecția individuală, de măsurile pe care și le ia fiecare. Este necesar să adoptăm cât mai mult comportamente care neprotejează la nivel individual, pentru că la nivel colectiv profesioniştii în sănătate ştiu ce au de făcut”, se spune în informarea DSP Suceava făcută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de vineri.

