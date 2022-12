Prefectura Suceava a transmis că în urma demersurilor instituționale efectuate și a convorbirilor purtate de președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur cu Ruslan Zaparaniuk, șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți (Administrației Militare Regionale Cernăuți), partea ucraineană a suplimentat cu nouă lucrători personalul din Punctul de Trecere a Frontierei Siret, astfel încât derularea procedurilor la trecerea graniței dintre cele două state să se desfășoare mai rapid. Prefectul Alexandru Moldovan a spus că astăzi, de la ora 8.00 și până în prezent, pe sensul de ieșire din țară au fost verificate 180 camioane, existând condiții ca până la ora 20.00 să traverseze spre Ucraina în jur de 250 autovehicule de transport marfă.

Alexandru Moldovan a amintit că în ultimele zile, valorile de trafic pe E85, mai ales în ceea ce privește sensul spre ieșirea din țară a autovehiculelor transport marfă între localitățile Dărmănești și Siret a crescut în mod simțitor, fapt care a condus la formarea unor coloane de autovehicule de transport marfă pe unul din cele două sensuri de mers ale căii rutiere, traficul auto fiind astfel perturbat pe mai multe porțiuni. În acest moment, coloana de autocamioane se întinde pe o lungime de circa 20 km (cu intermitențe pentru asigurarea accesului la gospodării și drumuri secundare), numărul de autovehicule de transport marfă din coloană scăzând cu aproximativ 300 față de ziua precedentă.

Prefectul Alexandru Moldovan a spus că se află în legătură permanentă cu reprezentanții Poliției de Frontieră, Autorității Vamale, Serviciului de Poliție Rutieră și ai primăriilor localităților tranzitate de drumul European E85, în cursul zilei de mâine fiind programate discuții cu primarii din Siret și Calafindești.

El a mai declarat că echipajele poliției rutiere monitorizează în permanență situația și se acționează punctual în vederea fluidizării circulației, în momentul de față traficul auto spre și dinspre municipiul Rădăuți desfășurându-se în condiții normale.