Prezent la inaugurarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți, premierul Ludovic Orban a anunțat că poate să dea o veste bună în legătură cu Autostrada sau Drumului Nordului, care face legătura dintre Suceava și granița de vest a țării. „Un drum care va fi pe profil de autostradă sau drum expres, care va face legătura între Suceava și Baia Mare. Astăzi s-au deschis ofertele și s-a declarat câștigătorul pentru cele trei tronsoane de pe Drumul Nordului, respectiv Baia Mare – Bistrița, Bistrița – Vatra Dornei și Vatra Dornei – Suceava. Este vorba despre companiile care vor realiza studiul de fezabilitate pentru cele trei tronsoane”, a declarat Ludovic Orban.

În același timp, ministrul transporturilor, Lucian Bode, a explicat că Autostrada Nordului este o investiție așteptată de români de foarte mult timp. Lucian Bode a declarat, la rândul său, că astăzi Compania de Drumuri a anunțat că a stabilit câștigătorul pentru toate cele trei loturi, de pe traseul acestei autostrăzi, valoarea contractului fiind de circa 15 milioane de lei, plus TVA, pentru fiecare lot în parte. „Avem 18 luni de la momentul semnării contractului pentru realizarea documentației, după care vom scoate la licitație, proiectare și execuție. Acest drum, drumul de mare viteză Suceava – Baia Mare, este în programul de guvernare al Partidului Național Liberal o prioritate și, așa cum am mai spus, Autostrada Nordului, Autostrada Unirii, Autostrada A7 Ploiești – Siret, Autostrada 13 Bacău – Brașov, toate aceste proiecte sunt prioritare pentru guvernul Ludovic Orban, nu sunt în competiție unul cu celălalt, sunt complementare și toate, odată implementate, vor duce la dezvoltarea României”, a spus Lucian Bode.

Ministrul transporturilor: În noiembrie 2019 centura Rădăuțiului avea un progres fizic de 38% și iată că o finalizăm

Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la inaugurarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți, că în noiembrie 2019, când liberalii au preluat guvernare, acest proiect avea un progres fizic de 38%, iar în momentul de față investiția este finalizată înainte de termenul prevăzut în contract. „Pe 20 iunie eram aici, cu ocazia vizitei pe care o efectuam, și spuneam atunci că în decembrie ne vom vedea la recepție. Iată că se întâmplă mai repede și acest lucru i se datorează în primul și în primul rând antreprenorului. Îi mulțumesc și eu, alături de domnul prim-ministru pentru implicare și pentru tot ceea ce realizează în materie de infrastructură rutieră în România. Am reușit să ajungem aici, pentru că am trecut acest proiect pe fonduri europene nerambursabile, pe POIM 2014-2020, în luna aprilie acest an. Astfel, am asigurat cash-flow-ul necesar implementării lui. În noiembrie 2019, acest proiect avea un progres fizic de 38% și iată că astăzi reușim să-l finalizăm”, a precizat Lucian Bode. El a arătat că dacă până în luna noiembrie a anului trecut nivelul plăților făcute către constructor era de aproximativ 44 de milioane de lei, actuala guvernare a plătit într-un an alte 62,5 milioane de lei. „Am accelerat acest proiect, așa cum am făcut cu toate proiectele majore de transport din regiunea Moldovei”, a spus Lucian Bode.