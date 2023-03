Un autoturism a luat foc la intrare în municipiul Suceava dinspre Fălticeni, informează ISU Suceava.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la întreg autoturismul. Nu sunt victime. Autoturismul a fost distrus în totalitate în urma incendiului.