Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit aseară cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, în comuna Bălăceana, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

”La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la o mașină, care se afla în afara părții carosabile, pe un imaș, fără pericol de propagare a incendiului. Autoturismul a ars în proporție de 90%”, a spus Găleată.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar incendiul a fost lichidat la ora 23:50.